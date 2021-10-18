ຝົນຕົກໜັກ ແລະດິນເຈື່ອນ ເຮັດໃຫ້ 18 ຄົນເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດອິນເດຍ

ມີຢ່າງໜ້ອຍ 18 ຄົນເສຍຊີວິດ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດຝົນຕົກໜັກຢູ່ຕາມໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ ແລະພາໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມຖະໜົນຫົນທາງ ຢູ່ໃນລັດແຄລາ (Kerala) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດອິນເດຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກກູ້ໄພໄດ້ພົບເຫັນຊາກສົບຜູ້ເສຍຊີິວິດ ຢູ່ໃນສອງເຂດທີ່ປະສົບກັບໄພນ້ຳຖ້ວມແຮງທີ່ສຸດ ຄືໃນເມືອງຄົດຕາຢາມ (Kottayam) ແລະເມືອງອີດຸກກີ (Idukki) ບ່ອນທີ່ຝົນຕົກໜັກ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດດິນເຈື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ອີງຕາມອົງການຂ່າວແພັສທັດຂອງອິນເດຍ.
ມີການສົ່ງກຳລັງຮັບມືກັບໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະກອງທັບອິນເດຍ ໄປຊ່ວຍໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມກູ້ໄພໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຍັງຢ້ານວ່າຫາຍສາບສູນໄປ.
ໃນມື້ວັນເສົາຜ່ານມາ ເວລາຝົນເລີ້ມຕົກໜັກ ໂທລະພາບລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ຄົນພາກັນລຸຍນ້ຳທີ່ສູງເຖິງໜ້າເອິກ ເພື່ອໄປຊ່ວຍຜູ້ໂດຍສານຢູ່ໃນລົດເມຄັນນຶ່ງທີ່ເກືອບຈະຈົມນ້ຳຢູ່ແລ້ວ ຍ້ອນມີກະແສນ້ຳຊຸໃສ່ຫົນທາງຢ່າງແຮງ.
ຜູ້ນຳລັດຖະບານໃນລັດແຄລາ ທ່ານພີນາຣາຢີ ວິຈາຢານ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເຖິງແມ່ນວ່າຝົນໄດ້ເຊົາຕົກລົງມາແລ້ວກໍຕາມ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ມີການຕັ້ງສູນຜູ້ປະສົບໄພຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 100 ແຫ່ງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັບຜູ້ນຳລັດຖະບານແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍກູ້ໄພ ພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ທ່ານກ່າວຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສູດມົນພາວະນາຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພແລະລອດພົ້ນ.”
ໃນປີ 2018 ລັດແຄລາໄດ້ປະສົບກັບໄພນ້ຳຖ້ວມຢ່າງຮ້າຍແຮງຍ້ອນຝົນຕົກໜັກໃນລະດູລົມມໍຣະສຸມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີ 223 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກຫຼາຍໆຮ້ອຍພັນຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍໜີຈາກເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ