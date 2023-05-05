ມີລາຍງານວ່າການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກ ຢູ່ອ້ອມແອ້ມນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການຕົກລົງກ່ຽວກັບການຢຸດຍິງຂອງທັງສອງຝ່າຍ.
ກອງທັບຊູດານ ແລະກອງກຳລັງເຄື່ອນທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວ RSF ຕ່າງກໍພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັບໄລ່ອີກຝ່າຍນຶ່ງ ອອກໄປຈາກເຂດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ແລະເຂົ້າຄວບຄຸມ ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ແລະກອງບັນຊາການທະຫານບົກ.
ທີ່ວໍຊິງຕັນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕ້ອງຕິຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ. ທ່ານໄດ້ທຳການລົງໂທດເພື່ອສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ຊາວຊູດານຄົນໃດກໍຕາມ ທີ່ຂັດຂວາງຕໍ່ການຊຸກຍູ້ປະຊາທິປະໄຕ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງອາຟຣິກາດັ່ງກ່າວ ໂອນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ ຫຼືຊັບສິນໃດໆ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ປະທານາທິບໍດີກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຊູດານແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າເສຍໃຈແລະມັນເປັນການທໍລະຍົດຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຈະແຈ້ງຂອງປະຊາຊົນຊາວຊູດານ ທີ່ຢາກໄດ້ລັດຖະບານພົນລະເຮືອນແລະການໂອນອຳນາດໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕ. ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ອົາຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນໄປແລ້ວຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ແລະເລີ້ມຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເດືອນສັກສິດຣາມາດານ ແມ່ນໄຮ້ຈິດສຳນຶກ ແລະຕ້ອງໄດ້ຢຸດເຊົາ.”
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້
ທຳການຮ້ອງຮຽນໃນມື້ວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ຢຸດເຊົາການສູ້ລົບຢູ່ໃນຊູດານແລະຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລະຫວ່າງປະເທດຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວຊູດານ ຜູ້ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບໄພພິບັດທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ.