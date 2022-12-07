ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ເດີນທາງໄປໃກ້ເຂດແນວໜ້າຂອງການຕໍ່ສູ້ກັບ ຣັດເຊຍ ໃນພາກພື້ນ ໂດເນັດສ໌ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະ ໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະຂັບໄລ່ກອງກຳລັງຂອງ ຣັດເຊຍ ທັງໝົດອອກຈາກປະເທດ.
ໃນວັນກອງທັບ ຂອງ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງວິດີໂອຕໍ່ກຳລັງທະຫານຈາກເຂດທີ່ໝັ້ນຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນເມືອງ ສໂລວຽນສ໌ວ່າ, “ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນຄວາມແຂງແກ່ນຂອງພວກທ່ານ ແລະ ທັກສະຂອງພວກທ່ານ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນໜີ້ບຸນຄຸນ ຕໍ່ພໍ່ແມ່ຂອງພວກທ່ານ. ເພິ່ນໄດ້ລ້ຽງດູວິລະຊົນທີ່ແທ້ຈິງ.”
ຣັດເຊຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າສະຖານທີ່ຍຸດທະສາດຢູ່ໃນປະເທດໄດ້ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເປັນວັນທີສອງ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຢູເຄຣນ ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ໃນເຫດການນຶ່ງ, ໄຟໄດ້ໄໝ້ຢູ່ສະໜາມບິນໃນພາກພື້ນ ເຄີສ ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ມີເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໄດ້ໂຈມຕີສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ, ໃນຂະນະທີ່ສື່ມວນຊົນອິດສະຫຼະຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໄດ້ໂຈມຕີໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ 80 ກິໂລແມັດ ຈາກເຂດຊາຍແດນ ຢູເຄຣນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ບໍ່ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ຢູເຄຣນ ໃນທັນທີ ສຳລັບການລະດົມຍິງຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້, ແຕ່ການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນນຶ່ງວັນ ຫຼັງຈາກ ມົສກູ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ກີຢິບ ສຳລັບການໂຈມຕີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃສ່ຖານທັບອາກາດສອງແຫ່ງເລິກເຂົ້າໄປໃນ ຣັດເຊຍ.
ການໂຈມຕີໃສ່ຖານທັບອາກາດ ເອັນແກລ໌ ໃນພາກພື້ນ ຊາຣາຕອຟ ຢູ່ແມ່ນ້ຳ ໂວລກາ ແລະ ຖານທັບ ເດຍກີເລໂວ ໃນພາກພື້ນ ເຣຍຊານ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ຣັດເຊຍ, ຫຼາຍກວ່າ 500 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກເຂດຊາຍແດນ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ແມ່ນການທ້າທາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນ ຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງການເຮັດສົງຄາມດົນ 10 ເດືອນໃນ ຢູເຄຣນ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ. ມັນໄດ້ພາໃຫ້ມີຄຳຖາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງ ຣັດເຊຍ.
ກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍຄື້ນການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃສ່ເຂດແດນຂອງ ຢູເຄຣນ ທີ່ຕົກຖືກບ້ານເຮືອນ ແລະ ຕຶກຫຼາຍຫຼັງ ແລະ ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຈຳນວນຫຼາຍ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ, ແຕ່ທີ່ປຶກສາປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ມິເຄລ໌ ໂປໂດລຢັກ ໄດ້ເຍາະເຢີ້ຍ ມົສກູ ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ທວິດເຕີ.