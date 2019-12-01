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ອີ​ຣ່ານ ປິດໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຍ້ອນ​ມົນ​ລະ​ພິດ ​ໃນ​ອາ​ກາດ​ສູງ

ໝອກ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ຢູ່​ເທິງ​ທ້ອງ​​ຟ້າ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ, ອີ​ຣ່ານ. 30 ພະ​ຈິກ, 2019. (AP Photo/Ebrahim…)

ໂຮງຮ​ຽນ ແລະ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຕ່າງໆ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ປິດ ໃນຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ອີ​ຣ່ານ, ລວມ​ທັງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ, ຍ້ອນ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ລະ​ດັບ​ສູງ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້.

ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ກາດ​ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ໂດຍ​ຮອງ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ ທ່ານ ໂມ​ຮຳ​ມັດ ທາ​ກີ​ຊາ​ເດ, ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສຸກ​ເສີນ ສຳ​ລັບ​ອາ​ກາດ​ມົນ​ລະ​ພິດ.

ອົງ​ການຂ່າວ IRNA ຂອງ​ທາງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ ທາ​ກີ​ຊາ​ເດ ວ່າ “ຍ້ອນ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ໃນ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ, ໂຮງ​ຮຽນ​ອາ​ນຸ​ບານ, ໂຮງ​ຮຽນ, ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ລັບ​ດັບ​ສູງ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ແຂວງ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ຈະ​ຖືກ​ປິດ.”

ທ່ານ ທາ​ກີ​ຊາ​ເດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ໂຮງ​ຮຽນ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ປິດ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ມື້ນີ້​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ “ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ກວດ​ສອບ​ດັດ​ສະ​ນີ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ໃນ ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ແລ້ວ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ປິດ​ໂຮງ​ຮຽນ​ໝົດ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ມື້​ອື່ນ ໃນ​ແຂວງ ເຕ​ຫະ​ຣ່າ​ນ, ຍົກ​ເວັ້ນ​ເມືອງ ຟີ​ຣຸ​ສ​ຄາ, ດາ​ມາ​ແວນ ແລະ ປາ​ດິ​ສ.”

ຊາວ​ໜຸ່ມ, ຜູ້​ສູງ​ອາ​ຍຸ ແລະ ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ໂຣກ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຫາຍ​ໃຈ​ໄດ້​ຖືກ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ຮົ່ມ, ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ກິ​ລາ​ທັງ​ໝົດ​ໄດ້​ຖືກ​ຢຸດ​ໄວ້​ຊົ່ວ​ຄາວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້.

ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ມົນ​ລະ​ພິ​ດ​ ແລະ ໝອກ​ຄວັນ ໃນລະ​ດັບ​ທີ່​ອັນ​ຕະ​ລາຍນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ກາງ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ໂຮງ​ຮຽນ​ຕ່າງໆ​ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ປິດ​ໃນ​ແຂວງ ອາ​ລບອ​ສ ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ແລະ ໃນ​ແຂວງ​ ເອ​ສ​ຟາ​ຮານ ຢູ່​ພາກ​ກາງ, ອົງ​ກາ​ນ​ຂ່າວ IRNA ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ໂດຍ​ອ້າງ​ອີງ​ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່.

ໃນ​ເຂ​ດ​ອື່ນໆ​ບ່ອ​ນ​ທີ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ໄດ້​ຖືກ​ປິດ​ລວມ​ມີເມືອງ ມາ​ຊ​ຮາດ (Mashhad) ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ ແລະ ເມືອງ ໂອ​ຣູ​ມີ​ເຢ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ ແລະ ເມືອງ​ ຄອມ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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