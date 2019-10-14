ໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງຂ່າຍຖະໜົນໃນລາວ ເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ຄິດເປັນໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 10,500 ກິໂລແມັດໃນ 16 ແຂວງ ແລະຈະຕ້ອງໃຊ້ທຶນສ້ອມແປງເກືອບ 1,100 ຕື້ກີບ.
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ລາຍງານວ່າ ໄພນ້ຳຖ້ວມໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ກັນຍາ ປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ແລະເສັ້ນທາງຫລວງທ້ອງຖິ່ນເສຍຫາຍ ຄິດເປັນໄລຍະທາງລວມ 10,591 ກິໂລແມັດໃນເຂດ 16 ແຂວງ ໂດຍຍົກເວັ້ນສະເພາະແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ກັບແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ ແລະການເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ກໍພົບວ່າ ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ງົບປະມານ ເພື່ອສ້ອມແປງເສັ້ນທາງທີ່ເປ່ເພດັ່ງກ່າວນີ້ ຄິດເປັນມູນຄ່າເກີນກວ່າ 1,093 ຕື້ກີບ ຫາກແຕ່ວ່າ ລັດຖະບານລາວ ກໍສາມາດຈັດສັນງົບປະມານ ໄດ້ພຽງ 232 ຕື້ກີບຫຼືເທົ່າກັບ 21 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ຂອງຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຈະຕ້ອງຈັດຫາແຫລ່ງເງິນກູ້ຢືມ ແລະຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທັງພາຍໃນ ແລະຈາກຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າ 861 ກວ່າຕື້ກີບ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້ອມແປງທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ 2,077 ກິໂລແມັດ ທາງຫຼວງແຂວງ 2,089 ກິໂລແມັດ ທາງຫຼວງເມືອງ 1,682 ກິໂລແມັດ ແລະທາງຊົນນະບົດ 4,591 ກິໂລແມັດ ຫາກບໍ່ສະນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ການຄົມມະນາຄົມ ແລະຂົນສົ່ງໃນລາວ ຈະຕ້ອງປະເຊີນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະໂດຍສານນັ້ນ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງການເງິນ ຢືນຢັນວ່າ ນອກຈາກການກູ້ຢືມແລະຂໍການຊ່ອຍເຫຼືອທັງພາຍໃນ ແລະຈາກຕ່າງປະເທດແລ້ວ ລັດຖະບານລາວ ຍັງມີແຜນການຈະລະດົມທຶນດ້ວຍການອອກພັນທະບັດ ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານລາຍຈ່າຍ ໃນພາກລັດຖະບານອີກດ້ວຍ ທັງນີ້ໂດຍນັບແຕ່ເດືອນທັນວາ 2018 ເຖິງເດືອນຕຸລາ 2019 ນີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ອອກພັນທະບັດມາແລ້ວ 4 ຄັ້ງຄິດເປັນມູນຄ່າລວມກັນ ຫຼາຍກວ່າ 3,414 ຕື້ກີບ ແລະ 500 ລ້ານໂດລາ ຫາກແຕ່ການທີ່ລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງມີການອອກພັນທະບັດ ລັດຖະບານ ຄັ້ງທີ 5 ທັງຍັງຈະຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ກັບນານາຊາດໃນທ້າຍປີ 2019 ນີ້ ອີກດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານທີ່ບໍ່ໂປ່ງໃສ ກໍນັບເປັນສາເຫດສຳຄັນປະການນຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນານາຊາດ ໄດ້ພາກັນຈຳກັດການຊ່ອຍເຫຼືອ ທີ່ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ໂດຍລວມເຖິງການກຳນົດມູນຄ່າໂຄງການທີ່ເກີນຄວາມເປັນຈິງອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງກໍເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ດຳເນີນການກວດສອບໂຄງການກໍ່ສ້າງຖະໜົນທຸກໂຄງການຢ່າງລະອຽດ ດັ່ງທີ່ ທ່ານບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນລາວ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ວ່າ:
“ປະມູນອັນນີ້ ຍັງມີບັນຫາ ແລະພວກເຮົາກະພະຍາຍາມກວດ ເທົ່າທີ່ກວດໄດ້ ເປັນຕົ້ນຢູ່ຜົ້ງສາລີ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ຫຼືຢູ່ແຂວງອື່ນໆ ຫຼືຢູ່ແຂວງວຽງຈັນນີ້ ທາງໂພນໝີ ຫາທ່າລາດນີ້ ກະປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ສະເໝີມາ 49 ຕື້ກີບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳວ່າ ໃຫ້ລົງໄປກວດກາ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄປ ໄປສຳຫຼວດ-ອອກແບບມາປະມູນ 13 ຕື້ປາຍ ຫລຸດລົງເທົ່າໃດຈາກ 49 ກັບ 13 ຕື້ປາຍ.”
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການກໍ່ສ້າງຖະໜົນເຫຼົ່ານີ້ ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມແບບ ທີ່ກຳນົດ ແລະປາກົດມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ ແຕ່ກັບມີການປະເມີນຄ່າກໍ່ສ້າງ ທີ່ສູງກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ໂດຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກໍຍ້ອນວ່າ ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ໄດ້ຈັດການປະມູນຢ່າງເປີດກວ້າງ ຈຶ່ງດຳເນີນໂຄງການໃນທຸກຂັ້ນຕອນໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາລາຍດຽວ ໂດຍສະເພາະໂຄງການຂອງລັດ ທີ່ເອກະຊົນລົງທຶນໃຫ້ກ່ອນນັ້ນ ຖືເປັນໂຄງການທີ່ມີມາດຕະຖານຕ່ຳສຸດ ໂດຍໃນປີ 2018 ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຊຳລະໜີ້ໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ລົງທຶນໃນ 1,831 ໂຄງການ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 7,042 ຕື້ກີບ.
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