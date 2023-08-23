ອົງການອຸຕຸນິຍົມໂລກໄດ້ລາຍງານວ່າຄື້ນຄວາມຮ້ອນຮຸນແຮງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການເສຍຊີວິດ ແລະ ຄວາມອຶດອັດ ສຳລັບປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະເຖິງຈຸດສູງສຸດໃນບາງພື້ນທີ່ພາຍໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ທ່ານນາງ ແຄຼ ນັລລິສ (Clare Nullis) ໂຄສົກຂອງອົງການອຸຕຸນິຍົມໂລກກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນທ້າຍລະດູຮ້ອນທາງອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ… ການຄາດເດົາທີ່ພວກເຮົາມີໃນເວລານີ້, ແນ່ນອນສຳລັບພາກກາງຂອງທະວີບຢູໂຣບ, ແມ່ນອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນແຮງພວກນີ້ອາດຈະເຖິງຈຸດສູງສຸດໃນທ້າຍອາທິດນີ້.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີແກ້ວວິເສດທີ່ຈະທຳນາຍສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນໝົດລະດູ.”
ໃນເວລາດຽວກັນ, ການພະຍາກອນສຳລັບຮູບແບບຂອງສະພາບອາກາດຮຸນແຮງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນບາງພາກສ່ວນຂອງໂລກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄື້ນຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຄື້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ມີຜົນກະທົບທຳລາຍລ້າງໃນລະດູຮ້ອນນີ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນປະເທດ ກຣີສ, ອິຕາລີ ແລະ ສເປນ, ໄດ້ມີຄວາມຮຸນແຮງບໍ່ແຕກຕ່າງກັບປະເທດ ສວິດເຊີແລນ.