ປະທານາທິບໍດີ ມີສຸຂະພາບດີທີ່ສຸດ ທີ່ບໍ່ມີມາກ່ອນ ແຕ່ການຕີລາຄາອອກມາໃໝ່ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ຢູ່ໃນຈຳນວນທີ່ມີ ສຸຂະພາບທີ່ດີເລີດ

ອິງຕາມການຊັ່ງຊາຕີລາຄາເທື່ອໃໝ່ ທີ່ຫາກໍອອກມາ ກົງກັບວັນໃຫ້ກຽດປະທານາທິ
ບໍດີນັ້ນ ແມ່ນວ່າ ເຖິງແມ່ນທ່ານໝໍສ່ວນຕົວ ຂອງທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ຈະໄດ້ຢັ້ງຢືນແລະ
ຢໍ້າຢ່າງເປັນທາງການ ວ່າ ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ຂອງເພິ່ນຈະ “ປະເສີດກວ່າປະທານາ
ທິບໍດີຄົນໃດໆກໍຕາມ” ແຕ່ ຜູ້ກຳກັບຄົນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວກໍຈັດວ່າ ເພິ່ນເປັນ
ພຽງຄົນທີ 26 ເທົ່ານັ້ນ ໃນຈຳນວນປະທານາທິບໍດີທັງໝົດ 44 ທ່ານຂອງສະຫະລັດ.
ສ່ວນຜູ້ທີ່ຖືກຈັດວ່າ ມີສຸຂະພາບດີທີ່ສຸດ ແມ່ນ Rutherford B. Hayes ປະທານາທິ
ບໍດີຈາກປີ 1877 ຫາ 1881 ຜູ້ທີ່ “ໄດ້ຮັບປະທານຫານຖືກອະນາໄມ ບໍ່ຕູ້ຍ ແລະຫລີກ
ເວັ້ນການສູບຢາ ແລະບໍ່ດື່ມເຫລົ້າ” ອີງຕາມລາຍງານທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໜ້າແວັບໄຊຕ໌ ທີ່
ບອກໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຮູ້ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຊ່ວຍປະກັນສຸຂະພາບ.
ຄົນຕໍ່ມາ ແມ່ນຜູ້ສຳເລັດໜ້າທີ່ກ່ອນທ່ານທຣໍາ ຄື
ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ
ທີ່ຍັງມີອາຍຸໜຸ່ມແໜ້ນ 55 ປີ. ແຕ່ວ່າຄະແນນພື້ນ
ຖານຂອງທ່ານໂອບາມາແມ່ນໄດ້ຕໍ່າກວ່າທ່ານ
ເຮສ໌ ເພາະວ່າທ່ານໂອບາມາ”ສູບຢາ ແລະມີນິ
ໄສທີ່ນອນບໍ່ປົກກະຕິ” ອີງຕາມຫ້ອງການຈັດ
ລະດັບ.
ມີແຕ່ທ່ານໂອບາມາ ກັບທ່ານທຣໍາ ເທົ່ານົ້ນ ທີ່
ເປັນປະທານາທິບໍດີສອງຄົນທີ່ “ບໍ່ເສຍແຕ້ມ
ຍ້ອນບັນຫາສຸຂະພາບ” ແຕ່ການແຂ່ງຂັນທີ່ໜັກ
ໜ່ວງໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ນວ່າ ທ່ານທຣໍາອາດ ມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດຫວັງທີ່ຮູ້ວ່າ ຄະແນນຂອງທ່ານ
ໄດ້ແຕ່ພຽງໂຕ “C” ປຽບທຽບໃສ່ກັບໂຕ “A”
ຂອງທ່ານໂອບາມາ ໃນດ້ານຄະແນນ
ສຸຂະພາບ.
ທ່ານນາງສະເຕຊີ ຄອກເດີຣີ ອາຈານສອນປະ
ຫວັດສາດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດໄອໂອວາ
ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າທ່ານອາດ
ຄວນຮັບເອົາອັນນັ້ນດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ.” ອະດີດ
ປະທານາມິບໍດີໂອບາມາ ໄດ້ມີຄວາມໜຸ່ມແໜ້ນ
ຫລາຍກ່ອນປະທານາທິບໍດີທຣໍາຕັ້ງຫຼາຍ ເວລາ
ທ່ານເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະທານາທິ
ບໍດີໂອບາມາ ຈະສູບຢາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນຊີວິດ
ຂອງທ່ານ ແລະ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາບໍ່ສູບ ແຕ່
ທ່ານໂອບາມາ ກໍແມ່ນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ
ແລະວ່ອງໄວກວ່າຕັ້ງຫຼາຍ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ