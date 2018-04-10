ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ວັນ​ທີ 7 ​ເມສາ ​ວັນ​ແຫ່ງ​ສຸຂະພາບ ​ໂລກ ແລະວັນ​ສ້າງຕັ້ງ ອົງການອະນາ​ໄມ​​ໂລກ

ເດັກຊາຍຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຮັບການຢອດຢາວັກຊິນ ຕ້ານໂຣກໂປລິໂອ ຈາກພະນັກງານແພດ ໃນຊ່ວງທີ່ມີການປຸກລະດົມ ຕ້ານໂຣກໂລປິໂອ ຢູ່ໃນຄຸ້ມຂອງຄົນມີລາຍຮັບຕໍ່າ ຢູ່ນະຄອນກາຣາຈີ ປາຫິສຖານ ໃນວັນທີ 9 ເມສາ 2018

ວັນ​ທີ 7 ​ເມສາ ​ເປັນ​ວັນ​ຄົບຮອບ 70 ປີ​ ຂອງ​ການສ້າງຕັ້ງອົງການອະນາ​ໄມໂລກ ​
ແລະ​ກໍ​ເປັນ​ວັນ​ສະຫລອງ​ດ້ານ​ສຸຂະພາບ​ຂອງ​ໂລກ​ອີກ​ດ້ວຍ. ນັກ​ຂ່າວວີ​ໂອ​ເອ ​ແຄ​
ໂຣລ ​ເພຍ​ຊັນ (Carol Pearson) ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວກັບ​ຜົນງານ ​ທີ່​ຍາດມາໄດ້ ຢູ່​ໃນ
7 ທົດ​ສະ​ວັດ​ຜ່ານ​ມາ ​ແລະພາລະ ​ທີ່ຍັງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສືບຕໍ່​ເຮັດອີກ​ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະຫວັນ ຈະ
​ນໍາ​ລາຍ​ລະອຽດ​ມາສະ​ເໜີທ່ານ​ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ອົງການ​ອະນາ​ໄມ​ໂລກ​ໄດ້​ສຸມ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ ໃສ່ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂລກ​ປອດຈາກ​ພະພຍາດ ​ທີ່​ເອົາ​ຊີວິດຜູ້​ຄົນ​ໄປ ​ເຊັ່ນ​ໄຂ້ທໍລະພິດ. ອົງການ​ດັ່ງກ່າວ​ ໄດ້​ສ້າງຄວາມ
​ເປັນ​ພາຄີກັນ ກັບພາກສ່ວນ​ອື່ນໆ ​ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້ພະຍາດ​ຕ່າງໆ ຊຶ່ງລວ​ມທັງ​ໂຣກ​
ໂປ​ລິ​ໂອ ຫຼື ໂຣກເປ້ຍລ່ອຍນັ້ນ ​ໃຫ້ດັບ​ສູນ​ໄປນຳ.

ທ່ານ ພີ​ເຕີ ຄຣາວລີ (Perter Crowley) ນັກຊ່ຽວຊານ​ ດ້ານພະຍາດ​ໂປ​ລິ​ໂອ ​ໃຫ້
​ຄໍາ​ເຫັນ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໃກ້​ຈະ​ກ້າວ​ໄປ​ເຖິງ​ຈຸດ​ນັ້ນ​ແລ້ວ. ​ໃກ້​ແລ້ວ. ​99.9 ​ເປີ​ເຊັນ
​ຂອງພະຍາດ​ໂປ​ລິ​ໂອ ​ໄດ້​ຖືກ​ກໍາຈັດ​ໃຫ້ໝົດ​ໄປ​ຈາກ​ໂລກ​ແລ້ວ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ປີ 2014. ນັບ​ແຕ່​ນັ້ນມາ ພະນັກງານ​ຕໍ່ສູ້​ກັບພະຍາດ​ໂປ​ລິ​ໂອ
ກໍໄດ້​ເພີ້ມຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ ຈະ​ມີ​ການ​ສູ້​ລົບຂັດ​ແຍ້​ງ
ກັນ ​ແລະມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ລໍາ​ບາກ​ກໍ​ຕາ​ມ. ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ມີເດັກນ້ອຍພຽງແຕ່ 17 ​ຄົນ
ທີ່​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວຣັສ​ໂປ​ລິ​ໂອ, ​ແຕ່​ວ່າ ພະຍາດ​ໂປ​ລິ​ໂອຈະ​ຖືກ​ດັບ​ສູນ​ໃຫ້ໝົດ​ໄປ ກໍ​ຕໍ່​ເມື່ອ
​ບໍ່ມີ​ເດັກນ້ອຍຄົນ​ໃດ​ເປັນພະຍາດ​ນີ້ອີກ.

ການ​ທີ່​ສາມາດເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະຍາດ ຫລືວັກ​ຊິນທີ່​ຊ່ວຍ​ກູ້​ຊີວິດ​ຂອງ​ຄົນ​ໄວ້​ໄດ້,
​ບໍ່​ແມ່ນ​ພຽງ​ແຕ່​ປ້ອງ​ກັນ​ພະຍາດ​ໂປ​ລິ​ໂອ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ​ແຕ່​ຍັງ​ເຂົ້າ​ເຖິງຢາປ້ອງ​ກັນພະຍາດ
ຕຸ່ມໝາກສຸກ ໝາກໃສ ​ແລະ​ເຊື້ອ​ໄວຣັສ​ອື່ນໆ ຫລາຍ​ຢ່າງ ອີກ​ດ້ວຍ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ບັນຫາ​ສໍາລັບ​ຫລາຍ​ຄົນ. ​ເພາະສະນັ້ນ ອົງການ​ອະນາ​ໄມ​ໂລກ ​ຈຶ່ງໄດ້​ປະກາດຄໍາ​ຂວັນ ​ສໍາລັບວັນ​ແຫ່ງສຸຂະພາບ​ຂອງ​ໂລກປີນີ້ວ່າ “ການ​ດູ​ແລສຸຂະພາບ​ສໍາລັບ​ທຸກ​ຄົນ”.

ທ່ານ​ເຈັມສ ຟິສເຈີໂຣລດ໌ (James Fitzgerald) ຈາກອົງການວ່າດ້ວຍສຸຂະພາບ
ຂອງອາເມຣິກັນແພນ (Pan American Health Organization) ເວົ້າວ່າ "ຄົນ
ສ່ວນຫລາຍໃນໂລກທຸກມື້ນີ້ ພາກັນເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບທົ່ວໄປ.
ມັນເປັນວຽກງານ ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ລະດັບໂລກອັນ ນຶ່ງ ຂອງພວກເຮົາອີ່ຫລີ."

On World Health Day, What's Been Accomplished in 70 Years
Embed
On World Health Day, What's Been Accomplished in 70 Years

No media source currently available

0:00 0:02:13 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ເຈັມສຟິສເຈີໂຣລດ໌ (James Fitzgerald) ຮັບຜິດຊອບການພັດທະນາການ
ຄຸ້ມຄອງດ້ານສຸຂະພາບທົ່ວ​ໄປຢູ່ໃນບັນດາປະເທດໃນທະວີບອາເມຣິກາ ຢູ່ອົງການ ວ່າດ້ວຍສຸຂະພາບຂອງອາເມຣິກັນແພນ (Pan American Health Organization) ຊຶ່ງເປັນພະແນກນຶ່ງຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈໍາພາກພື້ນ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວເພີ້ມ
ອີກວ່າ “ອຸປະສັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບໄດ້ ກໍຄືກັນ
ກັບອຸປະສັກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນດ້ານອື່ນໆ: ມັນມີລັກສະນະທາງ​ດ້ານ​
ພູມີສາດ-- ມັນຂາດສະຖາບັນດ້ານການດູແລະສຸຂະພາບ. ອຸບປະສັກ​ເຫລົ່ານີ້ ມີ
​ລັກສະນະທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ ​ເປັນແບບສະຖາບັນ, ຫລືກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການ​ດູ​
ແລ​ສຸຂະພາບ, ເຊັ່ນເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການລໍຖ້າ, ການຂາດທ່ານໝໍ, ຂາດພະຍາບານ
ແລະອື່ນໆ. ມັນມີລັກສະນະທາງການເງິນຢູ່​ບ່ອນ​ວ່າ ມັນຕັ້ງບໍ່ມີ​ເງິນ​ພຽງພໍ​ທີ່​ຈະເອົາ​
ມາ​ໃຊ້ຈ່າຍ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະບົບອີກດ້ວຍ, ສະນັ້ນ ຄົນເຮົາຕ້ອງ​ໄດ້​ຈົກ​ເງິນ​ອອກ​ຈາກ​ຖົງ
​ຕົນ​ເອງມາ​ຈ່າຍ, ​ແລະ​ຈາກ​ນັ້ນ ກໍ​ຍັງ​ມີ​ບັນຫາ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ຈໍາ​ແນ​ກທາງ​ດ້ານ​
ສັງຄົມຢູ່​ພາຍໃນ​ລະບົບດູ​ແລ​ສຸຂະພາບ​ອີກ​ດ້ວຍ.”

ມັນເປັນ​ລໍາດັບຄວາມ​ພະຍາຍາ​ມ​ສູງທີ່​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້ວ່າ​ປະຊາຊົນເຄິ່ງ​ໂລກ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້ຮັບ
ການ​ບໍລິການດ້ານ​ສາທາລະນະ​ສຸກ ສາມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຕ້ອງການ
​ໂດຍ​ປາດ​ສະ​ຈາກການ​ພັກ​ດັນ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຫາ​ຄວາມທຸກ​ຈົນ ​ຍ້ອນ
​ເອົາ​ເງິນ​ມາ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ປິ່ນປົວ. ອົງການ​ອະນາ​ໄມ​ໂລກ​ໃຫ້​ເຫດຜົນ​ວ່າ ​ເມື່ອ​ຄົນ​ສາມາດ
​ເຂົ້າ​ເຖິງການ​ດູ​ແລ​ສຸຂະພາບ​ໄດ້, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຈະດໍາລົງ​ຊີວິດ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິພາບ,
ການລະບາດ​ຂອງ​ໂລກ ​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ສະກັດ​ກັ້ນ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ ​ແລະ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ກໍ​ຈະ
​ມີ​ຄວາມ​ຈະ​ເລີ​ນຂຶ້ນຫລາຍ​ກວ່າ​ເກົ່າ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG