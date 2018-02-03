ການຖ່າຍພາບລັງສີ ​ເຕົ້ານົມແບບ 3 ມິຕິ ຊ່ວຍໃຫ້ກວດຫາ ມະເຮັງ ເຕົ້ານົມ ໄດ້ດີກວ່າ ແບບ 2 ມິຕິ

ການກວດເຫັນໂຣກມະເຮັງໃນເຕົ້ານົມແຕ່ຫົວທີ ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດຂອງຄົນໄວ້ໄດ້.
ໂຣກມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແມ່ນໂຣກມະເຮັງທີ່ຜູ້ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ໃນໂລກເປັນຫລາຍທີ່ສຸດ.
ດັ່ງທີ່ Carol Pearson (ແຄໂຣລ ເພຍຊັນ) ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ລາຍງານວ່າ ພວກນັກວິທະຍາສາດ ກໍາລັງຊອກຫາວິທີກວດໂຣກມະເຮັງໃນເຕົ້ານົມແບບໃໝ່ ໃນຂະນະ
ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງວິທີກວດ ທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ວິທີໃດ
ຈະແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນໍາລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ມາສະເໜີ
ທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນໄລຍະທີ່ເຮັດການກວດນົມ ດ້ວຍການຖ່າຍພາບລັງສີ ຫລື Mammogramນັ້ນ ນັກວິຊາການຈະທໍາການສ່ອງໄຟຟ້າເບິ່ງນົມຂອງຜູ້ຍິງ. ສ່ວນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານລັງສີ
ກໍຈະເປັນຜູ້ກວດເບິ່ງຮູບເພື່ອຊອກຫາເນື້ອງອກ. ແນ່ນອນ ການກວດໂດຍການຖ່າຍ
ພາບລັງສີເຕົ້ານົມ ແມ່ນຈະຊ່ວຍຊີວິດຂອງຄົນໄວ້ໄດ້. ຈໍານວນຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຣກ
ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ໃນສະຫະລັດໄດ້ຫລຸດລົງ 30 ເປີເຊັນ ນັບແຕ່ໄດ້ເລີ້ມນໍາໃຊ້ການຖ່າຍ
ພາບລັງສີເຕົ້ານົມ ໃນຊຸມປີ 1970 ເປັນຕົ້ນມາ. ທັງນີ້ ກໍເພາະວ່າ ຖ້າຫາກໂຣກມະເຮັງ
ຖືກກວດພົບແຕ່ຫົວທີ ໂອກາດທີ່ພວກເຮົາຈະເອົາຊະນະມັນ ກໍແມ່ນຈະມີຫລາຍຂຶ້ນ.
ການຖ່າຍພາບລັງສີເຕົ້ານົມ ຫລື Mammogram ເປັນເຄື່ອງມືກວດນົມທີ່ດີທີ່ສຸດເທົ່າ
ທີ່ເຄີຍມີມາ ແຕ່ວ່າ ມັນກໍບໍ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນໄດ້ເຖິງ 100 ເປີເຊັນ. ການຖ່າຍ
ພາບລັງສີເຕົ້ານົມອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄືວ່າ ນົມເປັນປົກກະຕິດີ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ
ໂຣກມະເຮັງຢູ່ເຕົ້ານົມໃນເວລານັ້ນກໍຕາມ ແລະມັນກໍຈະສາມາດເບິ່ງຄືວ່າ ຜິດປົກກະຕິໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຈະບໍ່ມີໂຣກມະເຮັງຢູ່ໃນເຕົ້ານົມດັ່ງກ່າວກໍຕາມເວລານັ້ນ.
ການຖ່າຍພາບລັງສີເຕົ້ານົມແບບມາດຕະຖານ ແມ່ນການຖ່າຍພາບລັງສີແບບ 2-ມິຕິ ແຕ່ວ່າສໍາລັບຜູ້ຍິງປະມານ 40 ເປີເຊັນ ຫາ 50 ເປີເຊັນ ທີ່ມີເນື້ອເຍື່ອນົມໜາ ທັງເນື້ອ
ງອກ ແລະເນື້ອເຍື່ອນົມ ອາດປາກົດໃຫ້ເຫັນ ເປັນກ້ອນຂາວໆ ຢູ່ໃນພາບຖ່າຍລັງສີ
ແບບ 2-ມິຕິນີ້. ການຖ່າຍພາບລັງສີເຕົ້ານົມແບບ 3 ມິຕິ ຫລື 3-D ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ພາບນົມທີ່ລະອຽດກວ່າ. ພວກແມ່ຍິງ ທີ່ນົມມີເສັ້ນໄຍຫລາຍ ຫລືມີເນື້ອເຍື່ອໜານັ້ນ ອາດຈະສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການກວດແບບ 3 ມິຕິນີ້ຫລາຍ.
ດຣ. ໂອທິສ໌ ບຣໍລີ (Otis Brawly), ຈາກສະມາຄົມໂຣກມະເຮັງຂອງອາເມຣິກາ
ກ່າວເຖິງການຖ່າຍພາບລັງສີເຕົ້ານົມແບບ 3 ມິຕິວ່າ "ມັນອາດຈະກວດພົບພະຍາດ
ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຊອກຫາ ທີ່ການຖ່າຍພາບລັງສີເຕົ້ານົມແບບ 2 ມິຕິ ບໍ່ສາ
ມາດກວດພົບໄດ້. ແຕ່ມັນອາດມີຂໍ້ເສຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຢູ່ໃນນັ້ນ ເຊັ່ນກັນ ຄືມັນມີຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍແພງກວ່າ, ໃຊ້ລັງສີຫລາຍກວ່າ ຕໍ່ທຸກປະລິມານລັງສີ ທີ່ເອົາໃຫ້ ໃນແຕ່ລະ
ຄັ້ງທີ່ຄົນຜູ້ນຶ່ງມີການກວດ ພ້ອມທັງອາດຈະມີຜົນກວດ ທີ່ບອກວ່າ ເປັນມະເຮັງຢ່າງ
ຜິດພາດ ຫລາຍກວ່າ."
ຖ້າບໍ່ຫ່ວງໃນເລື່ອງລາຄາ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຮງໝໍ 13 ແຫ່ງໃນ
ສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຖ່າຍພາບລັງສີເຕົ້ານົມແບບ 3 ມິຕິ ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ກວດພົບໂຣກມະເຮງທີ່ແຜ່ລາມໄວ ເພີ້ມຂຶ້ນອີກ 40 ເປີເຊັນ.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ພາບທີ່ຊັດເຈນກວ່າ ແມ່ຍິງອາດສາມາດ ທີ່ຈະກວດເຕົ້ານົມທັງໝົດໄດ້ ໂດຍໃຊ້ວິທີອັລຕຣາຊາວນດ໌ (ultrasound) ແບບອັດຕະໂນມັດ.
ດຣ. ເມກາ ກາກ (Megha Garg) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ມີສຊູຣີ (Missouri)
ກ່າວວ່າ"ອັນນີ້ແມ່ນວິທີການກວດແບບໃໝ່. ມັນຊ່ວຍໃນການກວດພົບເຫັນມະເຮັງ
ເຕົ້ານົມໄດ້ດີເພີ້ມຂຶ້ນ ສໍາລັບຜູ້ຍິງທີ່ມີເນື້ອເຍື່ອນົມໜາ."
ການກວດນົມທັງໝົດໂດຍໃຊ້ວິທີອັລຕຣາຊາວນດ໌ (ultrasound) ແບບອັດຕະໂນມັດ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ລັງສີ ແລະຖ່າຍເອົາຮູບເຕົ້ານົມໄດ້ຫລາຍຮອດ 5,000 ຮູບ.
ດຣ. ເມກາ ກາກ (Megha Garg) ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ເຄື່ອງມືອັນນີ້ ບໍ່ແມ່ນຈະມາໃຊ້
ແທນການກວດແບບຖ່າຍພາບລັງສີເຕົ້ານົມດັ້ງເດີມ. ການຖ່າຍພາບລັງສີເຕົ້ານົມ ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການກວດຫາໂຣກມະເຮງເຕົ້ານົມ. ວິທີນີ້ ຊ່ວຍ
ໃນການຖ່າຍພາບລັງສີເຕົ້ານົມຂອງພວກຜູ້ຍິງທີ່ມີເນື້ອເຍື່ອນົມໜາ.”
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກໍາລັງດໍາເນີນໄປ ເພື່ອຊອກຫາວ່າ ວິທີໃດມີປະສິດທິຜົນດີທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ, ຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ ແລະອັອສເຕຣເລຍ ມີອັດ
ຕາຄົນເປັນໂຣກມະເຮັງເຕົ້າມນົມສູງທີ່ສຸດ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ຊໍ້າລາຍງານວ່າ
ເກືອບຮອດ 50 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ ແລະ ເກືອບຮອດ 60 ເປີເຊັນຂອງ
ການຕາຍຍ້ອນພະຍາດນີ້ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ. ຖ້າຫາກວ່າ
ພວກເຮົາສາມາດປັບປຸງການກວດຫາ ແລະປິ່ນປົວພະຍາດນີ້ໄດ້ ພວກເຮົາກໍຈະສາ
ມາດຊ່ວຍຊີວິດຂອງຜູ້ຍິງໄວ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 400,000 ຄົນໃນແຕ່ລະປີ.
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