ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະຂະຫຍາຍການເຮັດສົງຄາມຂອງປະເທດຕົນ ກັບກຸ່ມຮາມາສ ຢູ່ໃນເຂດ ກາຊາ, ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລາຍງານວ່າມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຫລາຍສິບຄົນ ໃນການໂຈມຕີ ຂອງອິສຣາແອລ ໃສ່ຄ້າຍອົບພະຍົບ.
ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງພັກລີຄູດ (Likud) ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງຈະຂະຫຍາຍການຕໍ່ສູ້ ໃນຊຸມມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້, ແລະນີ້ຈະເປັນການຕໍ່ສູ້ທີ່ຍາວນານ ແລະມັນຍັງບໍ່ໃກ້ຈະຈົບລົງ.”
ການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລໄດ້ຖະຫຼົ່ມພາກກາງຂອງເຂດກາຊາ ໃນຕອນແລງວັນອາທິດ ຈົນເຖິງວັນຈັນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ໃນເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ກ່າວວ່າ ມີຢ່າງນ້ອຍ 70 ຄົນເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ໃສ່ສູນອົບພະຍົບມາກາຊີ (Maghazi) ນັ້ນ.
ກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງທົບທວນຄືນລາຍງານການໂຈມຕີໃນສູນ ມາກາຊີ (Maghazi) ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ໃນສົງຄາມຂອງຕົນ ເພື່ອກໍາຈັດກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ອີຈິບ ໄດ້ສະເໜີແຜນການເພື່ອຢຸດຕິຄວາມຂັດແຍ່ງໃນປັດຈຸ ບັນດ້ວຍການຢຸດຍິງ, ການປ່ອຍຕົວຕົວປະກັນເປັນໄລຍະໄລຍະ ແລະ ການ ຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຜູ້ຊ່ຽວຊານປາແລສໄຕນ໌ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຂດກາຊາ ແລະເຂດເວັສແບ້ງ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງອີຈິບ ແລະນັກການທູດຢູໂຣບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຂໍ້ສະເຫນີ.
ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ມີຍິນດີກັບຂໍ້ສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນ ແຕ່ກໍຢຸດການປະຕິເສດແຜນການດັ່ງກ່າວໂດຍສິ້ນເຊີງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີການທູດຮອບໃໝ່ ລະຫວ່າງ ທັງສອງ ທີ່ເປັນສັດຕູກັນມາເປັນເວລາຍາວນານ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຈິບ ກ່າວໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີດັ່ງ ກ່າວ, ກ່າວວ່າ ລາຍລະອຽດ ແມ່ນໄດ້ຖືກນຳມາປຶກສາຫາລືກັບປະເທດກາຕາ ແລະ ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານອິສຣາແອລ, ກຸ່ມ ຮາມາສ, ສະຫະລັດ ແລະລັດຖະບານຢູໂຣບ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ເອພີ.