ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃນເຂດກາຊາ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 70 ຄົນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໃນເຂດກາຊາທີ່ບໍລິຫານໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ໃສ່ສູນອົບພະຍົບໃນພາກກາງຂອງເຂດກາຊາ ໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 70 ຄົນ.
ກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງທົບທວນຄືນລາຍງານການໂຈມຕີໃນເມືອງ ມາກາຊີ (Maghazi) ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງຕົນ ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພົນລະເຮືອນໃນສົງຄາມ ເພື່ອກໍາຈັດກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ.
ອິສຣາແອລຍັງໄດ້ລາຍງານການເສຍຊີວິດພາຍໃນທະຫານຂອງຕົນຕື່ມອີກ, ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດນັບຕັ້ງແຕ່ວັນສຸກ ເປັນ 17 ຄົນ ແລະຈໍານວນທະຫານອິສຣາແອລທັງໝົດທີ່ເສຍຊີວິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນປະຕິບັດການທາງພາກພື້ນດິນໃນເຂດ ກາຊາ ເປັນ 156 ຄົນແລ້ວ.
ການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ, ເຊິ່ງໄດ້ລວມເອົາການໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍພັນຄັ້ງ ນອກເຫນືອຈາກການປະຕິບັດການທາງພື້ນດິນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂດກາຊາ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະໄດ້ສັງຫານຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 20,400 ຄົນ, ອີງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງເຂດກາຊາ.
ການສູ້ລົບຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນເຂດກາຊາ ຈຳນວນ 2 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ຕ້ອງຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ໂດຍຫຼາຍຄົນພະຍາຍາມ ຊອກຫາສະຖານທີ່ ທີ່ປອດໄພ ຢູ່ໃນສູນພັກອາໄສທີ່ແອອັດ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ວ່າ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການໃນສິ່ງທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ຈະເປັນ "ສົງຄາມທີ່ຍາວນານ" ຕໍ່ໄປຈົນກວ່າກອງກຳລັງ ອິສຣາແອລ ຈະກໍາຈັດກຸ່ມ ຮາມາສ ແລະຟື້ນຟູຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້.