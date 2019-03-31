ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ຊ​າວ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ 3 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊ​ີ​ວິດ ຢູ່​ເຂດ​ກາ​ຊາ ຈາກ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໃຫຍ່

ຊາວ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ພາ​ກັນປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ວັນ​ຄົບ​ຮອບນຶ່ງ​ປີ​ຂອງກ​ານ​ເລີ້ມ​ການປະ​ທ້ວງ​ ທີ່ຕ້ອງ​ການ​ສິດ​ທິ​ ທີ່​ຈະກັບ​ຄືນ ໄປ​ສູ່​ດິນ​ ແດນ​ທີ່​ເຂົ​າ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຫລົບ​ໜີ ວັນ​ທີ 30 ມີ​ນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຊາວ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ​ສາມ​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ຮົ້​ວ​ເຂດຊາຍ​ແດນ​ ລະ​
ຫວ່າງ​ ເຂດກາ​ຊາ ແລະ​ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໃນ​ວັນຄົບ​ຮອບນຶ່ງ​ປີ​ຂອງກ​ານ​ເລີ້ມ​ການປະ​
ທ້ວງ​ປະ​ຈຳ​ສັບ​ປະ​ດາ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌​ ກ່າວ​ວ່າ ໄວ້​ລຸ້ນ​ອາ​ຍຸ 17 ປິໄດ້​ຖືກ​ຍິງ ແລະ
​ ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໂດຍ​ທະ​ຫານ ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໃນລະ​ຫວ່າງ​ມື້​ທີ່​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່
​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ອາ​ຍຸ 21 ປີ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ຫຼັງ​ຈາກຖື​ກຍິງ ໄກ້​ກັບ ​ຮົ້​ວ​ເຂດຊາຍ​ແດນ​ໃນຕອນ​
ຂ້າ​ມ​ຄືນ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຫຼາຍ​ສິບພັນຄົນ​ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ວັນ​ເສົາວານນີ້. ທະ​ຫານ
​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ​ກ່າວ​ວ່າ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ພາ​ກັນ​ແກວ່ງ​ກ້ອ​ນ​ຫີນ ແລະ​ລະ​ເບີດ​ໃສ່​ເຂດ​ຊາຍ​
ແດນ​ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ. ແລະເວົ້າ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້​ຈູດ​ຕີນ​ລົດດ້ວຍ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ​ ແລ​ະ​ອີ​ຈີບ ສິ້​ນ​
ສຸດ​ການ​ກີດ​ກັ້ນເຂດ​ກາ​ຊາ ຊຶ່ງ​ໄດ້ມີ​ມາ​ແຕ່​ປີ 2007, ເວ​ລາ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ​ອິ​ສ​ລາມ​
ຮາ​ມັ​ສ ໄດ້​ກາຍ​ມາເປັນ​ປົກຜູ້​ຄອງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ຊາວ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ​ທີ່​ພາ​ກັນ​ປະ​ທ້ວງ​ຕ້ອງ​ການ​ສິດ​ທິ​ ທີ່​ຈະກັບ​ຄືນ​ໄປ​ສູ່​ດິນ​ແດນ​ທີ່​ເຂົ​າ​
ເຈົ້າ​ໄດ້​ຫລົບ​ໜີ ໃນລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ​ໃນ​ປີ 1948. ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ​ ໄດ້
​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ແນວ​ຄິດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ຊາວ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ປະ​ມ້ງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ແກວ່ງ​ກະ​ຖູນ​ກ້ອນ​ຫີນ ຄືນ​ເຂົ້​າ​ສູ່ ກຳ​ລັດ​ທະ​ຫານ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທີ່​ຍິງ​ແກັ​ສ​ນໍ້​າ​ຕາ​ມາ​ໃສ່​ເຂົາເຈົ້າ ໃນ​ເຂດ​ກາ​ຊາ ວັນ​ທີ 30 ມີ​ນາ 2019.
ຊາວ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ປະ​ມ້ງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ແກວ່ງ​ກະ​ຖູນ​ກ້ອນ​ຫີນ ຄືນ​ເຂົ້​າ​ສູ່ ກຳ​ລັດ​ທະ​ຫານ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທີ່​ຍິງ​ແກັ​ສ​ນໍ້​າ​ຕາ​ມາ​ໃສ່​ເຂົາເຈົ້າ ໃນ​ເຂດ​ກາ​ຊາ ວັນ​ທີ 30 ມີ​ນາ 2019.

ການປະ​ທ້ວງ​ຍັງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ກັນ​ວ່າ “ວັນ​ດິນ​ແດນ” ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ
ອາ​ຣັບ ແລະ​ ຊາວ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ທີ່​ອາ​ໄສຢູ່ໃນ ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ. ວັນ​ດິ​ນ​ແດ​ນ ເປັນ​ວັນ
ລະ​ນຶກ​ເຖິງການ​ຕາ​ຍ​ ຂອງຊາວ​ ອາ​ຣັບ ແລະ ​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງຊ​າວ ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ຫົກ​ຄົນ,
ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຄັດ​ຄ້ານຕໍ່​ການ​ຍຶດ​ດິນ​ແດນ​ຂອງຂອງ​ຊາວ ​ອາ​ຣັບ ແລະ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ໂດຍ​
ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ.

ຊາວ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌​ ຈຳ​ນວນ 200 ຄົນ ແລະ​ທະ​ຫານ ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​
ວິດ​ໃນ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ ຈາກ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG