ຫລາຍຄົນແມ່ນມັກດື່ມກາເຟນຶ່ງຈອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຕອນເຊົ້າ ຊຶ່ງຜົນ
ຂອງມັນກໍຄືວ່າ ການເຮັດແນວນັ້ນແມ່ນເຮັດໃຫ້ການເລີ້ມຕົ້ນມື້ໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ
ດີ- ມັນກໍບໍ່ພຽງແຕ່ດີສໍາລັບການເລີ້ມຕົ້ນມື້ໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງ
ດີສໍາລັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າອີກດ້ວຍ. ຕາມການສຶກສາຄັ້ງໃໝ່ ກາເຟອາດເຮັດ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ມີຊີວິດຍືນກວ່າເກົ່າໄດ້ ເພາະມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນທີ່ດື່ມກາ
ເຟຢ່າງໜ້ອຍສາມຈອກ ໃນແຕ່ລະມື້ ປາກົດວ່າ ມີຊີວິດຍືນກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ດື່ມ. ຢູ່ໃນ
ການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ກ່ຽວກັບກາເຟ ນັກວິທະຍາສາດໄດ້
ສຶກສາເບິ່ງຂໍ້ມູນ ທີ່ເກັບກໍາມາຈາກຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີຈໍານວນ 5 ແສນ
ຄົນຢູ່ໃນ 10 ປະເທດ ຂອງທະວີບຢູໂຣບ.
ເປັນເວລາ 20 ປີ ທີ່ຫ້ອງທົດລອງກາເຟແຫ່ງນີ້ໄດ້ເຮັດກາເຟຂຶ້ນມາ, ທົດລອງ ແລະ
ສະໜອງເມັດກາເຟໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ໃນໄລຍະນັ້ນ ມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ມີຜົນ
ບໍ່ກົງກັນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງກາເຟຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ.
ບັດນີ້ ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກອົງການຄົ້ນຄວ້າສາກົນດ້ານໂຣກມະເຮັງ ແລະວິທະຍາໄລ
Imperial ລອນດອນ ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ການບໍລິໂພກກາເຟ ແມ່ນມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດທີ່ຫລຸດລົງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເສຍຊີວິດຍ້ອນ
ໂຣກກ່ຽວກັບການໄຫລວຽນຂອງເລືອດ ແລະທໍ່ຍ່ອຍອາຫານ.
ສາດສະດາຈານ Elio Rilboli ທີ່ວິທະຍາໄລ Imperial ລອນດອນ ເວົ້າວ່າ “ພວກ
ເຮົາໄດ້ພົບຜົນການຄົ້ນຄວ້າແບບດຽວກັນ ຢູ່ໃນ 10 ປະເທດຢູ່ຢູໂຣບ ແລະກໍມີຜົນ
ຄືກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການດື່ມກາເຟທີ່ໃຊ້ການຕອງປະເພດໃດທີ່ຕ່າງກັນກໍຕາມ ນັບ
ແຕ່ຈາກການຕອງແບບ espresso ຈົນເຖິງກາເຟທີ່ໃຊ້ແນວຕອງແບບນໍເວ.”
ຜູ້ຊາຍທີ່ດື່ມກາເຟຢ່າງໜ້ອຍສາມຈອກຕໍ່ມື້ ແມ່ນ 18 ເປີເຊັນທີ່ຈະຍືນກວ່າ ພວກທີ່
ບໍ່ດື່ມກາເຟເລີຍ. ສໍາລັບແມ່ຍິງແມ່ນ 7 ເປີເຊັນຍືນກວ່າກັນ.
ທ່ານ Stephen Hurst ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງເຮັດກາເຟ Mercanta
Coffee ເວົ້າວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ເປັນຫຍັງເມື່ອຫວນຄືນໄປຊຸມປີຫລັງໆຫັ້ນ ກາເຟຈຶ່ງຖືກມອງໃນທາງລົບ ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫລາຍ ທີ່ເຫັນວ່າເວທີການແຂ່ງຂັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະເໝີພາບແດ່ໜ້ອຍນຶ່ງແລ້ວ."
ແຕ່ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ເຊື່ອໃນຜົນການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ຜັດເວົ້າວ່າ ຍັງມີຫລາຍປະເດັນ ບໍ່ໄດ້ນໍາເອົາມາພິຈາລະນາ ຢູ່ໃນບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ເຊັ່ນ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ພວກດື່ມກາເຟອາດຈະເປັນຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີຢູ່ແລ້ວ ກ່ອນຈະເລີ້ມດື່ມກາເຟ ກໍເປັນໄດ້.
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