ຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດຂອງກອງທັບສະຫະລັດຢູ່ໃນເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະກ່ຽວກັບບັນຫາທ້າທາຍທີ່ເກີດຈາກການເສີມສ້າງທາງທະຫານຂອງຈີນຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນ ໂດຍກ່າວເຖິງການຂາດແຄນອາວຸດຍຸດໂທປະກອນຄືຂົງເຂດທີ່ສະຫະລັດຄວນເສີມສ້າງ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຮຸກຮານຂອງຈີນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.
"ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງກອງກໍາລັງທະຫານບົກ ແລະກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ຫລື PLA ຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ພຸ້ນມາ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາຍພົນ ຊາຣລສ໌ ເອ ຟລິນ (Charles A. Flynn) ທີ່ບັນຊາການກອງທັບສະຫະລັດ ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ທີ່ກ່າວຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຟັງການບັນລະຍາຍໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນໃນອາທິດແລ້ວນີ້. ທ່ານຢູ່ໃນໄລຍະພັກຜ່ອນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະມີຈາກເຂດປະຈຳການ ອິນໂດ-ປາຊີຟິກ, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງພົນ ທະຫານລາບທີ 25 ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດຮາວາຍ.
ໂດຍທີ່ນັ່ງຢູ່ຄຽງຂ້າງຂອງທ່ານນາງຄຣິສຕິນ ວໍມຸດ (Christine Wormuth), ເລຂາທິການກອງທັບບົກຂອງສະຫະລັດນັ້ນ, ທ່ານຟລິນ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງກໍາລັງທະຫານ ຂອງຈີນ ວ່າມີຄວາມພິເສດ ແລະ "ຢູ່ໃນວິຖີທາງປະຫວັດສາດ" ໂດຍກ່າວວ່າ "ພວກເຂົາກໍາລັງຝຶກຊ້ອມ, ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ທົດລອງ, ແລະພວກເຂົາ ກະກຽມກໍາລັງທະຫານເຫຼົ່ານັ້ນ ສໍາລັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງ."
ທ່ານໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຟັງການບັນລະຍາຍ ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນວິສາຫະກິດອາເມຣິກັນ ກ່ຽວກັບການເສີມສ້າງກຳລັງທະຫານຈີນ ຢູ່ເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ແຕ່ປີ 2014 ຮອດປັດຈຸບັນ ໂດຍເນັ້ນໜັກເຖິງການຈັດຕັ້ງກຳລັງທະຫານຄືນໃໝ່ ສົມທົບກັບການຫັນປ່ຽນໄປເປັນກອງທັບທັນສະໄໝ ທີ່ຈີນໄດ້ເລີ້ມປະຕິບັດມາໃນປີ 2015, ແລະສ້າງຕັ້ງ ກອງບັນຊາການສະໜາມ ທີ່ມີໂຄງປະກອບໃໝ່ປາກົດຜົນຂຶ້ນມາ.