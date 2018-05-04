1,500 ຄົນ ຢູ່ເກາະຮາວາຍ ຍົກຍ້າຍໜີ ຈາກບ້ານເຮືອນ ຍ້ອນພູໄຟ ລະເບີດ

ພູໄຟລະເບີດຂຶ້ນໃນພະຫັດວານນີ້ຢູ່ເກາະໃຫຍ່ ຫລື Big Island ຂອງລັດຮາວາຍຊຶ່ງ
ໄດ້ປ່ອຍຄວັນເປັນເມກປົກຄຸມໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າ ແລະພົ່ນລາວາອອກມາ ສູ່ຂົງເຂດທີ່ມີ
ຄົນອາໄສຢູ່, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ຍົກຍ້າຍຄົນອອກໄປຈາກບ້ານ
ເຮືອນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ອົງການສັງເກດການພູໄຟຂອງລັດຮາຍວາຍ ລາຍງານຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງຕົນວ່າການ
ລະເບີດຂອງພູໄຟຄີລູເອອີ (Kilauea) ເລີ້ມຂຶ້ນປະມານບ່າຍ 4 ໂມງ 45 ຕາມເວລາ
ທ້ອງຖິ່ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ (ຊຶ່ງກົງກັບເວລາ 02 ໂມງ 45 ນາທີ ຂອງວັນສຸກຕາມ
ເວລາມາດຕະຖານສາກົນ).
ການລະເບີດຂອງພູໄຟນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຫລາຍໆຄັ້ງ ຢູ່ໃນເກາະ
ດັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ຜ່ານມາ ຊຶ່ງລວມທັງຄວາມສັ່ນໄຫວ ແຮງລະດັບ 5.0
ໃນຕອນ 10 ໂມງເຄິ່ງຕອນເຊົ້າ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ອີງຕາມຄໍາປະກາດຂອງອົງ
ການສໍາຫລວດດ້ານທໍລະນີສາດຂອງສະຫະລັດ.
ລາວາໄດ້ພຸ້ງຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ ສູງປະມານ 45 ແມັດ ແລະຂີ້ເຖົ່າແຫລວໆ ກໍໄດ້ກະຈາຍ
ໄປທົ່ວເນື້ອທີ່ກວ້າງ 180 ແມັດຢູ່ທາງຫລັງເຮືອນຫລັງນຶ່ງຂອງບໍລິສັດຂາຍເຮືອນ
ໄລລານີ ແອັສເຕດສ໌ (Leilani Estates) ຂອງເກາະໃຫຍ່.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເຂດເມືອງ, ໃນລັດ ແລະລັດຖະບານກາງໄດ້ເຕືອນພວກທີ່ອາໄສຢູ່
ທີ່ນັ້ນ ຕະຫລອດອາທິດນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນກຽມພ້ອມທີ່ຈະຍົກຍ້າຍໜີຖ້າຫາກວ່າມີທ່າທີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈະມີການລະເບີດຂອງພູໄຟອີກ.
ພູໄຟຄີລູເອອີ (Kilauea) ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນເກືອບວ່າຕໍ່ເນື່ອງກັນມາຕະຫລອດໃນ ຮອບ
3 ທົດສະວັດມານີ້. ລາວາ ທີ່ໄຫລອອກມາຈາກພູໄຟດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງເປັນພູໄຟໜ່ວຍນຶ່ງ
ໃນຈໍານວນ 5 ໜ່ວຍຢູ່ໃນເກາະດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ໄປຖົມເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 125 ກິໂລແມັດ
ມົນທົນ, ອີງຕາມການສໍາຫລວດຂອງອົງການສໍາຫລວດທໍລະນີສາດຂອງສະຫະລັດ.
ຢູ່ຂອບສົ້ນສຸດຂອງລາວານັ້ນ ແມ່ນມີອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 1,150 ອົງສາແຊລຊຽສ.
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