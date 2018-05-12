ປະຊາຊົນ ຮູ້ສຶກວ່າ ມີການສັ່ນສະເທືອນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ເກາະໃຫຍ່ ລັດຮາວາຍ

ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເກາະໃຫຍ່ ຂອງລັດຮາວາຍ ໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າມີການສັ່ນສະເທືອນ
ຕື່ມອີກ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ແລະໄດ້ກະກຽມ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດມີລາວາ
ໄຫຼອອກມາເພີ້ມ ຈາກພູໄຟຄີໂລເວອາ ນຶ່ງອາທິດກວ່າໆ ຫຼັງຈາກການລະເບີດເທື່ອ
ຫລ້າສຸດໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ.
ການແຕກແຫງຫຼາຍສິບແຫ່ງໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ຕາມພື້ນດິນໃກ້ກັບພູໄຟ ໂດຍປ່ອຍລາວາ
ອອກມາທຳລາຍບ້ານເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 26 ຫຼັງ. ປະມານ 2,000 ຄົນໄດ້ ພາກັນຍົກ
ຍ້າຍ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອອກຈາກສອງຄຸ້ມ ຢູ່ທີ່ເກາະໃຫຍ່.
ພວກນັກວິທະຍາສາດ ກຳລັງເຕືອນວ່າ ການລະເບີດຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ປ່ອງພູໄຟພາຍໃນ
ອາທິດນີ້ ໂດຍຈະສົ່ງກ້ອນຫີນແລະຂີ້ເຖົ່າຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ. ຂ່າວດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ປິດ
ສວນອຸດທະຍານພູໄຟແຫ່ງຊາດ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າ ການລະເບີດຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະຊາຊົນ
ທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກສວນອຸດທະຍານ ແລະບັນດາເຂດຍົກຍ້າຍ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍົກຍ້າຍແກັສເພນເທນ ທີ່ເປັນເຊື້ອໄຟແຫຼວຈາກ
ບ່ອນຜະລິດຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການລະເບີດ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້
ຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ປະຊາຊົນແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້
ຂອງການເກີດລະເບີດ ແລະແກັສພິດ ທີ່ຮົ່ວໄຫຼຂຸມໃຕ້ດິນຂອງບ່ອນຜະລິດ ທີ່ເຮັດຄວາມ
ຮ້ອນໃຫ້ກາຍເປັນພະລັງງານ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດຮາວາຍ ທ່ານເດວິດ ອີເກ ໄດ້ຮ້ອງຂໍ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນ
ວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມານີ້ ເພື່ອປະກາດໃຫ້ລັດຮາວາຍ ເປັນເຂດປະສົບໄພພິບັດທຳມະ
ຊາດທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງຈາກລັດຖະບານກາງ.
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