ລັດຮາວາຍ ປະກາດການຈຶ້ງລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ໃນມາວອີ ຫຼັງເກີດເຫດການໄຟໄໝ້ຮຸນແຮງ

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື OCP ຂອງລັດຮາວາຍ (Hawaii) ໄດ້ປະກາດຈັດຕັ້ງການຈຶ້ງລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກທັງຫມົດ ໃນເກາະມາວອີ (Maui), ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ເກີດເຫດໄຟໄຫມ້ຮ້າຍແຮງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຢ່າງຫນ້ອຍ 53 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະຢ່າງຫນ້ອຍ 1,000 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ.
ການຈຶ້ງລາຄາໄວ້ ກໍານົດໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຢ່າງຫນ້ອຍຈົນເຖິງທ້າຍເດືອນ, OCP ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ, "ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະຖືກຍົກເລີກ ຫຼືປ່ຽນແທນໂດຍການປະກາດພາວະສຸກເສີນ ແຍກຕ່າງຫາກ."
ການຈຶ້ງໄວ້ ຫຼື freeze ຫມາຍຄວາມວ່າ ສິນຄ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຂາຍໃນລາຄາກ່ອນເກີດເຫດສຸກເສີນ. ສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈຶ້ງໄວ້ ປະກອບມີສະບຽງອາຫານ, ນໍ້າ, ນໍ້າກ້ອນ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເຊື້ອໄຟປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຫມໍ້ໄຟ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ອຸປະກອນການແພດ, ແລະອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງ OCP.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມັນຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍປີ ແລະຫລາຍພັນລ້ານໂດລາສໍາລັບເກາະຮາວາຍ ໃນການຟື້ນໂຕຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຮຸນແຮງ. ເມືອງລີສອດທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງປະຫວັດສາດ ລາຮາຍນາ (Lahaina) ຂອງມາວອີ (Maui) ຖືກທຳລາຍຈົນເຫຼືອພຽງຂີ້ເທົ່າ.