ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກເຫດການໄຟໄໝ້ຢູ່ຮາວາຍ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 99 ຄົນ, ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ, ຜູ້ປົກຄອງລັດເຕືອນ

ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນໄຟໄໝ້ປ່າ ຢູ່ລັດຮາວາຍ (Hawaii) ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 99 ຄົນ ແລະອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າໃນອີກ 10 ມື້ຂ້າງໜ້າ, ຜູ້ປົກຄອງລັດ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນໄດ້ພະຍາຍາມສຳຫຼວດພື້ນທີ່ ທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້ດ້ວຍຄວາມອົດທົນ ເພື່ອຊອກຫາຊາກສົບມະນຸດເພີ່ມຕື່ມ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າຢູ່ເກາະມາວອີ (Maui) ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ແມ່ນໄຟໄໝ້ປ່າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຮອບນຶ່ງສັດຕະວັດ ຂອງສະຫະລັດ, ໂດຍມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ມີພຽງ 1/4 ຂອງຊາກຫັກພັງຂອງເມືອງ ລາຮາຍນາ (Lahaina) ທີ່ຖືກທຳລາຍ ໄດ້ມີການຄົ້ນຫາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານຈອຊ ກຣີນ (Josh Green) ກ່າວວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນແນ່ນອນ, ເນື່ອງຈາກວ່າໜ່ວຍກູ້ໄພສຸກເສີນພ້ອມກັບໝາຊອກຫາຊາກສົບ ຕ້ອງຍັງຄົງສືບຕໍ່ເຮັດພາລະກິດຂອງພວກເຂົາຢູ່ເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຫຼັງແລະຍານພາຫະນະທີ່ຖືກໄຟໄຫມ້.
"ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 99 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ," ທ່ານກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານ ກຣີນ (Green) ໄດ້ບອກກັບ CNN ກ່ອນຫນ້ານີ້ ໂດຍໄດ້ເຕືອນວ່າ, "ໃນໄລຍະ 10 ມື້ຂ້າງຫນ້າ, ຕົວເລກນີ້ອາດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ."