ສູນອົບພະຍົບຕ່າງໆ ສາມາດຫລົບຫລີກ ການຕິດພະຍາດໂຄວິດໄດ້ແທ້ບໍ?

ໄດ້ປະມານສອງປີແລ້ວ ທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງບໍ່ມີລາຍງານວ່າມີການລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບໃດໆເລີຍ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແລະບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກມີທິດສະດີຕ່າງໆກ່ຽວກັບວ່າ ເປັນຍ້ອນຫຍັງ. ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະມັດລະວັງຕໍ່ “ໄພອັນ ຕະລາຍທີ່ແທ້ຈິງ ແລະມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຂອງການຕິດແປດຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ” ຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບທັງຫຼາຍ ດັ່ງໃນທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ເຕືອນໄປນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງອົງການເພື່ອອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNHCR ທ່ານນາງ ໄອແຄເທີຣີນີ ຄິຕີດີ (Aikaterini Kitidi) ໃນການສົ່ງອີເມລຫາກັນ ກັບວີໂອເອນັ້ນໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ “ມີຄວາມຢ້ານກົວ ແລະກໍໄດ້ກະກຽມກັນຢູ່ສຳລັບ ການລະບາດຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ສູນອົບພະຍົບທັງຫຼາຍ ຊຶ່ງເປັນຈັ່ງໂຊກມັນບໍ່ໄດ້ ເກີດຂຶ້ນ.”
ທ່ານນາງເວົ້າອີກວ່າ “ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ອັນນີ້ກໍບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາ ແມ່ນຍັງໄດ້ພົ້ນຈາກໄພອັນຕະລາຍໄປແລ້ວ.” ໂດຍມີໄວຣັສສາພັນໃໝ່ເຊັ່ນ ໂອໄມຄຣອນ “ຊຶ່ງຕິດແປດໄດ້ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍໆກໍລະນີຕື່ມອີກ. ພວກເຮົາຕ້ອງຍັງຄົງລະມັດລະວັງ ແລະຍົກລະດັບ ການສິ້ງຊອມເບິ່ງ ແລະກວດຫາໄວຣັສ ພ້ອມກັບ ແຈກຢາຍຢາວັກຊີນ ໃຫ້ສະເໝີພາບກັນ.”
ອົງການ UNHCR ຄາດຄະເນວ່າ ມີປະມານ 80 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຍ້ອນການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງແລະບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຕ່ຳ ພ້ອມກັບລະບົບສາທາລະນະສຸກທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີ. ເຂົາເຈົ້າຫຼາຍລ້ານຄົນກຳລັງອາໄສຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບແຫ່ງຕ່າງໆ-ບາງບ່ອນກໍເປັນທາງການ ບາງບ່ອນກໍບໍ່ເປັນທາງການ ແລະໂດຍມີນ້ຳສະອາດແລະສະຖານທີ່ສຸຂາພິບານທີ່ຈຳກັດ. ພວກເຂົາຍັງປະເຊີນກັບການຢູ່ກິນຢ່າງແອອັດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຢູ່ຫ່າງກັນນັ້ນ ເປັນເລື້ອງທີ່ທ້າທາຍຫລາຍ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ