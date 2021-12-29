ທ່ານ ແຮຣີ ຣີດ ອະດີດສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ດ້ວຍອາຍຸ 82 ປີ

ທ່ານ ແຮຣີ ຣີດ (Harry Reid) ອະດີດສະມາຊິກສະພາສູງ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ແລະເປັນສະມາຊິກລັດຖະສະພາທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຍາວນານທີ່ສຸດຂອງລັດເນວາດາ ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ທີ່ບ້ານໃນເມືອງເຮັນເດີສັນ ລັດເນວາດາ. ທ່ານມີອາຍຸ ຄົບ 82 ປີ. ທ່ານນາງ ແລນດຣາ ຣີດ (Landra Reid) ກ່າວວ່າ ສາມີຂອງເພິ່ນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປຢ່າງສະຫງົບສຸກ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບໂຣກມະເຮັງໃນຕັບ ມາໄດ້ສີ່ປີ.
ອະດີດນັກຕີມວຍແລະໄດ້ຫັນປ່ຽນອາຊີບມາເປັນທະນາຍຄວາມ ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ຕໍ່ລອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຍາກທີ່ສຸດຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ. ຕະຫຼອດໄລຍະ 34 ປີ ຂອງການເປັນສະມາຊິກສະພາສູງໃນວໍຊິງຕັນນັ້ນ ທ່ານ ຣີດ ໄດ້ສ້າງຜົນງານຢູ່ເບື້ອງຫລັງໃນການພົວພັນແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ແລະຮັກສາການຄວບຄຸມສະພາສູງໂດຍພັກຂອງທ່ານໄວ້ ຜ່ານປະທານາທິບໍດີສອງຄົນ, ຊຶ່ງໃນໄລຍະເສດຖະກິດທົດຖອຍຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນ ກໍໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດໃນສະພາຕ່ຳ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງປີ 2010. ທ່ານ ຣີດ ກໍໄດ້ລາອອກກິນເບ້ຍບຳນານໃນປີ 2016.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໃນສະພາສູງທີ່ຍາວນານ ວ່າ “ຖ້າ ແຮຣີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວຈະເຮັດຢ່າງໃດຢ່່າງນຶ່ງ ລາວກໍໄດ້ເຮັດມັນ.”
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