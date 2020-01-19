ເຈົ້າຊາຍ ແຮຣີ ແລະ ພັນລະຍາ ເຈົ້າຍິງ ເມແກນ ຈະບໍ່ໃຊ້ຊື່ຕຳແໜ່ງວ່າ “ສົມເດັດ” ອີກຕໍ່ໄປ ຫຼື ຮັບເອົາເງິນທຶນສາທາລະນະສຳລັບວຽກງານຂອງພວກເພິ່ນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະໃຫ້ຄູ່ສາມີພັນລະຍານັ້ນ ອອກຈາກການເຮັດວຽກໃຫ້ລາດຊະວົງ, ອີງຕາມການປະກາດຂອງພະລາດຊະວັງ ບັກຄິງແຮັມ ໃນວັນເສົາວານນີ້.
ດ້ວຍການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງການແຍກທາງທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເຊິ່ງຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການບໍ່ມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດຂອງຄູ່ຮັກດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການກວດສອບໂດຍສື່ມວນຊົນນັ້ນ, ພະລາດຊະວັງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຈົ້າຊາຍ ແຮຣີ ແລະ ເຈົ້າຍິງ ເມແກນ ຈະຢຸດໃນການເປັນສະມາຊິກເຮັດວຽກຂອງລາດຊະວົງ ເມື່ອລະບຽບການໃໝ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນ “ລະດູບານໃໝ່ຂອງປີ 2020 ນີ້.”
ການແຍກທາງດັ່ງກ່າວແມ່ນສົມບູນກວ່າຊະນິດຂອງລະບຽບການທີ່ມີການລໍຄອຍມາເມື່ອ 10 ວັນທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອຄູ່ຮັກຂອງລາດຊະວົງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ອັງກິດ ຕົກໃຈດ້ວຍການປະກາດວ່າພວກເພິ່ນຢາກລົງຈະຕຳແໜ່ງ. ພວກເພິ່ນເວົ້າວ່າມີແຜນທີ່ຈະປະສົບປະສານການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງລາດຊະວົງບາງຢ່າງ ກັບວຽກງານສ່ວນຕົວໃນແຜນການ “ປະຕິຮູບ” ນັ້ນ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວເລືອກອີກຕໍ່ໄປ.
ເຈົ້າຊາຍ ແຮຣີ ກັບ ເຈົ້າຍິງ ເມແກນ ຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຊື່ຕຳແໜ່ງ “ເຈົ້າຟ້າ” ແລະ “ເຈົ້າຟ້າຍິງ” ອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ຍັງຈະສະຫງວນພວກເພິ່ນໄວ້, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຄູ່ຮັກດັ່ງກ່າວອາດປ່ຽນຄວາມຄິດ ແລະ ກັບຄືນສູ່ລາດຊະວົງໃນເວລາໃດນຶ່ງໃນອະນາຄົດ.
ແມ່ຂອງເຈົ້າຊາຍ ແຮຣີ, ເຈົ້າຍິງ ໄດແອນນາ, ໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ເຈົ້າຟ້າຍິງ ເວລາທີ່ເພິ່ນ ກັບ ເຈົ້າຊາຍ ຊາລສ໌ ໄດ້ຢ່າຮ້າງກັນ.
ພວກເພິ່ນຍັງຄົງຈະຖືກຮັບຮູ້ດັ່ງກັບເຈົ້າຊາຍ ແຮຣີ, ຂຸນນາງແຫ່ງເມືອງ ຊັສເຊັກສ໌ ແລະ ເຈົ້າຈິງ ເມແກນ, ພັນລະຍາຂອງຂຸນນາງແຫ່ງເມືອງ ຊັສເຊັກສ໌. ເຈົ້າຊາຍ ແຮຣີ ຍັງຄົງເປັນເຈົ້າຊາຍຢູ່ຄືເກົ່າ ແລະ ເປັນອັນດັບຫົກໃນແຖວທີ່ຈະຂຶ້ນຮັບບັນລັງເຈົ້າຊີວິດຂອງອັງກິດ.