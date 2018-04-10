ທ່ານແຮຣີສັນ ຟອດ ແລະຄອບຄົວ ຢ້ຽມຢາມ ແລະຖວາຍ ພະພຸທຮູບ ໃຫ້ ວັດຜາໂອ

ດາລາ ແລະຜູ້ສ້າງຮູບເງົາທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຈາກຮອລລີວູດ ທ່ານແຮຣິສັນ ຟອດ ໄດ້ນຳ
ເອົາພະພຸດທະຮູບ ມາຖວາຍໃຫ້ ວັດປ່າຜາໂອໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານແລະຄອບຄົວເດີນ
ທາງມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງພະບາງເມື່ອວັນທີ 5 ເມສາຜ່ານມານີ້. ສາທຸໃຫຍ່ອ່ອນ
ແກ້ວ ສິດທິວົງ ເຈົ້າອາວາດວັດຜາໂອພ້ອມທັງເປັນປະທານ ຄະນະສົງ ແຂວງຫຼວງພະ
ບາງ ໃຫ້ການຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການເຊື້ອເຊີນທ່ານ ແຮ ຣິສັນ ຟອດ ມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ວ່າ:
ສາທຸໃຫຍ່ອ່ອນແກ້ວກ່າວວ່າ ການມາຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມີການກະກຽມຫ້າງ
ຫາມາເປັນເວລາ ສາມຫາສີ່ເດືອນລ່ວງໜ້າແລະກໍໄດ້ມີການປິດຂ່າວຕາມ ທີ່ທ່ານ
ແຮຣີສັນ ຟອດ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກນັກຂ່າວຮູ້ຍ້ອນຈະເປັນການຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການທ່ອງທ່ຽວສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.
ສາທຸໃຫຍ່ອ່ອນແກ້ວ ພ້ອມດຽວກັນ ທ່ານແຮຣິສັນ ຟອດ ຍັງໄດ້ນຳເອົາພະພຸທຮູບໄມ້
ຊຶ່ງເປັນພະຢືນ ມາຖວາຍໃຫ້ແກ່ທາງວັດປ່າຜາໂອ ແລະນອກນັ້ນເພິ່ນກໍໄດ້ທ່ອງທ່ຽວ
ຢູ່ຫຼວງພະບາງເປັນເວລາ 3 ມື້ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເພິ່ນກໍກັບ. ຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ວ່າ ທ່ານຟອດ
ມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບໃດ ເມື່ອທ່ານໄດ້ມາເຫັນສະພາບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົງທີ່ວັດປ່າ
ຜາໂອແລ້ວ. ສາທຸໃຫຍ່ອ່ອນແກ້ວ ກ່າວວ່າ:
ທ່ານແຮຣິສັນ ຟອດ ດາລາຮູບເງົາຮອລລີວູດ ມີຊື່ສຽງກ້ອງໂລກຍ້ອນບົດບາດຂອງ
ທ່ານ ທີ່ສະແດງເປັນ ແຮນ ໂຊໂລ ໃນຮູບເງົາສົງຄາມເດືອນດາວ ແລະຮູບເງົາອິນ
ດຽນນາ ໂຈນສ໌ນັ້ນ ໄດ້ເດີນທາງມານະຄອນຫຼວງພະບາງ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການ
ຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດເອເຊຍຂອງທ່ານ.
ວັດປ່າຜາໂອ ຕັ້ງຢູ່ປະມານສິບສາມຫຼັກຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງພະບາງໄປທາງທິດ
ເໜືອ ຢູ່ແຄມທາງເລກ 13 ໃກ້ໆມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ແລະກໍເປັນວັດປ່າທີ່
ໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງ ມີພື້ນທີ່ທັງໝົດ 9.3 ເຮັກຕາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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