ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, ໐໗ ກັນຍາ ໒໐໒໓
ເອເຊຍ

ທ່ານນາງແຮຣິສ ແລະ ທ່ານວີໂດໂດ ຫາລືກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນພາສີ ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ທາດນິກເກີ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ

ປະທານາທິບໍດີອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານ ໂຈໂກ ວີໂດໂດ, ຂວາ, ຍ່າງມາກັບຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ເມື່ອທ່ານນາງເດີນທາງມາຮອດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງສະມາຄົມບັນດາປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ (ASEAN) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2023

ຂໍ້​ຕົກລົງ​ການ​ຄ້າ​ເສລີ (FTA) ແບບຈຳກັດທີ່​ສະ​ເໜີ​ໂດຍ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ເປັນຈຸດສົນໃຈ​ຂອງ​ການ​ເຈລະຈາ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ຈາ​ກາ​ຕາ ລະ ຫວ່າງ​ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີຄາມາລາ ແຮຣິສ (Kamala Harris) ກັບ​ປະທາ ນາທິບໍດີ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ທ່ານໂຈໂກ ວີໂດໂດ (Joke Widodo).

FTA ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທາດ ນິກເກີ (nickel) ແລະສິນຄ້າທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ (EV) ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫຼຸດຜ່ອນພາສີຂອງສະຫະລັດ.

"ເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ພວກເຮົາຍັງຫວັງວ່າຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານເພື່ອເພີ່ມການໄຫຼວຽນ ຂອງສິນຄ້າແລະການບໍລິການລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງຜ່ານ​ຂອບເສດຖະກິດອິນໂດ - ປາຊີຟິກ," ທ່ານນາງແຮຣິສ (Harris) ກ່າວ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານວີໂດໂດ (Widodo) ​ນອກຮອບ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ສະຫະລັດ-ອາ​ຊຽນ ກັບ​ຜູ້ນຳ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ເອເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້.

“ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍເພື່ອ​ສ້າງ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ສະ​ໜອງ​ທີ່​ຢືດ​ຢຸ່ນ, ລວມ​ທັງ​ແຮ່​ທາດ​ທີ່​ສຳຄັນທີ່ຈຳເປັນໃນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພະ​ລັງ​ງານສະ​ອາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ,” ທ່ານນາງແຮຣິສ (Harris) ກ່າວ​.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG