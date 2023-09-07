ທ່ານນາງແຮຣິສ ແລະ ທ່ານວີໂດໂດ ຫາລືກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນພາສີ ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ທາດນິກເກີ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ

ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີ (FTA) ແບບຈຳກັດທີ່ສະເໜີໂດຍ ອິນໂດເນເຊຍ ເປັນຈຸດສົນໃຈຂອງການເຈລະຈາໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ລະ ຫວ່າງຮອງປະທານາທິບໍດີຄາມາລາ ແຮຣິສ (Kamala Harris) ກັບປະທາ ນາທິບໍດີອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານໂຈໂກ ວີໂດໂດ (Joke Widodo).
FTA ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທາດ ນິກເກີ (nickel) ແລະສິນຄ້າທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ (EV) ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫຼຸດຜ່ອນພາສີຂອງສະຫະລັດ.
"ເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ພວກເຮົາຍັງຫວັງວ່າຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານເພື່ອເພີ່ມການໄຫຼວຽນ ຂອງສິນຄ້າແລະການບໍລິການລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງຜ່ານຂອບເສດຖະກິດອິນໂດ - ປາຊີຟິກ," ທ່ານນາງແຮຣິສ (Harris) ກ່າວໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັບທ່ານວີໂດໂດ (Widodo) ນອກຮອບກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະຫະລັດ-ອາຊຽນ ກັບຜູ້ນຳບັນດາປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
“ພວກເຮົາຍັງຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອິນໂດເນເຊຍເພື່ອສ້າງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ຢືດຢຸ່ນ, ລວມທັງແຮ່ທາດທີ່ສຳຄັນທີ່ຈຳເປັນໃນຂະຫຍາຍເສດຖະກິດພະລັງງານສະອາດຂອງພວກເຮົາ,” ທ່ານນາງແຮຣິສ (Harris) ກ່າວ.