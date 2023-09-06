ທ່ານນາງແຮຣິສ ແລະ ທ່ານວິໂດໂດ, ແນເປົ້້າໝາຍໃສ່ການຫາລື ກ່ຽວກັບເຄຣດິດດ້ານພາສີຂອງ ສະຫະລັດ ສໍາລັບ ທາດນິກໂກລຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ

ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີແບບຈໍາກັດ ຫຼື FTA ທີ່ສະເໜີໂດຍອິນໂດເນເຊຍ ວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທາດນິກໂກລ ແລະສິນຄ້າປະເພດອື່ນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ລົດໄຟຟ້າ ຫຼື EV ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຈາກເຄຣດິດດ້ານພາສີຂອງສະຫະລັດຈະເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການສົນທະນາຫາລືລະຫວ່າງຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣີສ ແລະ ປະທານາທິບໍດີອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານໂຈໂກ ວິໂດໂດ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ.
“ພວກເຮົາຄາດວ່າ ພວກທ່ານຈະຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ ໃນການສ້າງຕ່ອງໂສ້ອຸບປະທານທີ່ປັບໂຕໄດ້, ເຊິ່ງລວມມີຈໍາພວກແຮ່ທາດສໍາຄັນທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດພະລັງງານສະອາດຂອງພວກເຮົາ,” ເຈົ້າໜ້າທີ່ທໍານຽບຂາວ ກ່າວຕໍ່ VOA.
ທ່ານນາງແຮຣິສ ພົບປະກັບ ທ່ານວິໂດໂດ ຢູ່ດ້ານນອກຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ASEAN ແລະກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍ ອິນໂດເນເຊຍ.
ພາຍໃຕ້ການລົງນາມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດ, ການອອກກົດໝາຍພະລັງງານສະອາດ, ລັດຖະທໍາມະນູນເພື່ອຫຼຸດເງິນເຟີ້ຂອງພວກເຂົາ ເຈົ້າ, ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານຫຼາຍສິບຕື້ໂດລາສໍາລັບ ເຄຣດິດພາສີ ສໍາລັບອັດສີດການຜະລິດ ແລະການຂາຍຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມກົດເກນທີ່ວາງໄວ້, 40 ເປີເຊັນ ຂອງແຮ່ທາດທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດໝໍ້ໄຟສໍາລັບ EVs ທີ່ຂາຍໃນສະຫະລັດ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະກັດ ແລະຜ່ານຂັ້ນຕອນການແປຮູບຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຫຼື ຢູ່ໃນນຶ່ງຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມການຄ້າເສລີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.