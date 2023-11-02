ກຸ່ມຮາມາສ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ໃສ່ສູນອົບພະຍົບ ໄດ້ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 195 ຄົນ

ຄົນຕ່າງປະເທດອີກຈຳນວນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະອອກຈາກເຂດກາຊາ ທີ່ຖືກປິດລ້ອມໃນວັນພະຫັດນີ້ ຂະນະທີ່ລັດຖະບານທີ່ບໍລິຫານໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ກ່າວວ່າ ມີຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຢ່າງໜ້ອຍ 195 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີ ຂອງອິສຣາແອລ ໃສ່ສູນອົບພະຍົບ ຈາບາເລຍ (Jabalia), ເຊິ່ງເປັນການ ໂຈມຕີທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ອາດ ເປັນອາດຊະຍາກຳສົງຄາມ, ອີງຕາມອົງການຂ່າຍຣອຍເຕີສ໌.
ພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດຢ່າງນ້ອຍ 320 ຄົນຈາກລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ 500 ຄົນ, ລວມທັງຊາວກາຊາ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດຫຼາຍສິບຄົນ, ໄດ້ຂ້າມເຂົ້າໄປໃນ ອີຈີບ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງອິສຣາແອລ, ອີຈິບ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ.
ຜູ້ຖືຫນັງສືຜ່ານແດນຈາກອອສເຕຣເລຍ, ອອສເຕຣຍ, ບຸລກາເຣຍ, ສາທາລະ ນະລັດເຊັກ, ຟິນແລນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອີຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຈໍແດັນ, ສະຫະຣາຊະ ອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດ ແມ່ນຢູ່ໃນການອົບພະຍົບນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາຍແດນເຂດກາຊາ ກ່າວວ່າ ດ່ານຊາຍແດນຈະເປີດຄືນໃໝ່ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດສາມາດເດີນທາງອອກໄປໄດ້ຕື່ມອີກ. ແຫຼ່ງ ຂ່າວທາງການທູດກ່າວວ່າ ຜູ້ຖືໜັງສືເດີນທາງຕ່າງປະເທດປະມານ 7,500 ຄົນ ຈະເດີນທາງອອກຈາກເຂດກາຊາ ພາຍໃນເວລາປະມານ 2 ອາທິດ.
ອິສຣາແອລ ເພີ້ມການກົດດັນຕໍ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໂດຍໄດ້ຖິ້ມລະເບີດໃສ່ ເຂດກາຊາ ທັງທາງບົກ, ທາງທະເລ ແລະທາງອາກາດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອກຳຈັດກຸ່ມຮາມາສ ຫຼັງຈາກການບຸກໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນຂອງກຸ່ມອິສລາມດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໄປໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາ. ອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ສັງຫານ 1,400 ຄົນ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນພົນລະເຮືອນ, ແລະ ໄດ້ຈັບຕົວປະກັນໄປຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເຂດກາຊາກ່າວວ່າ ມີຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຢ່າງນ້ອຍ 8,796 ຄົນ ໃນເຂດພື້ນທີ່ແຄມຊາຍແດນແຄບໆ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍ 3,648 ຄົນ, ໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ຕຸລາເປັນ ຕົ້ນມາ.