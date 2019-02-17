ຊີວິດໃນນະຄອນຫຼວງ ປອກ ໂອ ແປຣັງ ຂອງປະເທດ ເຮຕີ, ແລະ ເຂດນອກເມືອງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິຢ່າງຊ້າໆໃນວັນເສົາວານນີ້.
ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະກໍໄດ້ເປີດ ແລະ ດຳເນີນການເຊັ່ນກັນ, ຫຼັງຈາກພວກຜູ້ນຳ
ການປະທ້ວງໄດ້ປະກາດການຜ່ອນຄາຍ. ແຕ່ຊຸມຊົນບາງແຫ່ງ ຍັງຄົງຖືກກີດກັ້ນ
ຍ້ອນຮົ້ວຊົ່ວຄາວທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່.
ທະນາຄານ, ຮ້ານຊຸບເປີມາເກັດ ແລະ ຮ້ານຕ່າງໆໄດ້ເປີດເຮັດວຽກຄືນ ແລະ ປະຊາ
ຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ກໍພາກັນອອກມາຍ່າງຕາມຖະໜົນທັງຫຼາຍ, ອີງຕາມນັກ
ຂ່າວຂອງວີໂອເອພະແນກ ເຄຣໂອລ. ປະຊາຊົນໄດ້ພາກັນຢືນລຽນແຖວຊື້ນ້ຳຢູ່ຊຸມ
ຊົນແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ປອກ ໂອ ແປຣັງ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນເສົາວານນີ້.
ແນວໃດກໍຕາມ, ພວກຜູ້ນຳການປະທ້ວງໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຈະກັບຄືນມາໃນຖະໜົນ
ຕ່າງໆ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ເພື່ອສືບຕໍ່ກົດດັນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ຕາຕະລາງທີ່ຖືກສົ່ງໃຫ້ນັກຂ່າວໄດ້ອະທິບາຍແຜນການສຳລັບ ການປະທ້ວງອີກອາ
ທິດນຶ່ງ ແລະ ໄດ້ລະບຸວ່າພວກປະທ້ວງຈະເດີນຂະບວນໄປເມືອງ ເປຊີອົງວິລ
(Petionville) ແລະ ໄປຕໍ່ເມືອງ ເປເລແຣັງ, ເຂດຊານເມືອງທີ່ຮັ່ງມີ ບ່ອນອາໄສຢູ່
ສ່ວນຕົວຂອງປະທະນາທິບໍດີ ໂຈເວີແນລ ມົວເຊ ຕັ້ງຢູ່. ເຂົາເຈົ້າຍັງມີແຜນທີ່ຈະຍ່າງ
ໄປເມືອງ ເປກຸຍວິລ, ເຊິ່ງແມ່ນເຂດຊານເມືອງທີ່ຮັ່ງມີອີກແຫ່ງນຶ່ງ, ບ່ອນທີ່ອະດີດປະ
ທານາທິບໍດີ ມິແຊລ ມາກແຕລລີ ມີເຮືອນຢູ່ນັ້ນ.
ການປະທ້ວງສິບວັນເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ “ການປະຕິບັດການ ມາດຕະການສຸກເສີນ” ໄດ້ສົ່ງ
ຜົນໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍຄົນ, ແລະ ຊັບສິນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ພວກປະທ້ວງ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຍ້ອນລັດຖະບານຂອງທ່ານ
ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ, ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການປົກຄອງທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ. ເຂົາເຈົ້າ
ຍັງຕິຕຽນກ່ຽວກັບ ການຂຶ້ນລາຄາຕ່າງໆຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເງິນເຟີ້.
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