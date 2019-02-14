ພວກປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນພາການເດີນຂະບວນໄປສູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີໃນນະ
ຄອນປັອກໂອ-ແປຣງ ຂອງເຮຕີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອເຕືອນ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈເວີ
ແນລ ມົວຊີ ວ່າເຖິງເວລາ ລາອອກແລ້ວ.
ແຕ່ວ່າປະທານາມິບໍດີ ຍັງມິດງຽບຢູ່.
ຜູ້ຊາຍປະທ້ວງຄົນນຶ່ງກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ເປັນພາສາກຣີໂອລ ວ່າ “ພວກເຮົາຢືນຢູ່ທີ່ນີ້ ຕໍ່
ໜ້າທຳນຽບມື້ນີ້ ເພາະວ່າເຂດນີ້ ບໍ່ແມ່ນຂອງທ່ານໂຈເວີແນລ ມົວຊີ. ທີ່ ພວກເຮົາຈ່າຍ
ຄ່າພາສີໃຫ້.”
ເວລາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ມິດງຽບຕະຫຼອດມາ ລາວໄດ້ຕອບ
ວ່າ “ນັ້ນກໍເພາະວ່າລາວຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈເທື່ອ. ເວລາໃດທີ່ລາວເຂົ້າໃຈ ມັນຈະຊ້າເກີນ
ໄປ. ປະຊາຊົນຈະພາກັນຂັບໄລ່ລາວອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະພວກເຮົາຈະຍຶດເອົາ
ເຄື່ອງຂອງໆລາວ ແລະລາວຈະເຂົ້າໃຈ.”
"ຜູ້ນຳປະເທດໄດ້ສະແດງຕົນເອງແບບບໍ່ເອົາຫົວຊາ ບໍ່ມີສິນລະທຳ ແລະໜ້າບໍ່ອາຍ"
ທີ່ສະມາຊິກສະພາສູງຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານຣິກາຣດ ປີແອຣ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ເປັນພາສາກຣີ
ໂອລ. ທ່ານໄດ້ເປັນພາກສ່ວນຂອງກຸ່ມທີ່ເຕົ້າໂຮມຢູ່ຕໍ່ໜ້າທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ. “ຜູ້
ນຳຄົນນຶ່ງ ທີ່ມີລະດັບນັບຖືຕົນເອງ ຫຼັງຈາກເຫັນປະຊາຊົນທັງໝົດເຫລົ່ານີ້ ພາກັນປະ
ທ້ວງຢູ່ຕາມຖະໜົນຄວນລາອອກ. ນັ້ນພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວບໍ່ສົນໃຈກ່ຽວ
ກັບປະຊາຊົນ. ລາວພຽງແຕ່ສົນໃຈນຳການເຮັດເງິນ.”
ຄວາມໂກດແຄ້ນ ແລະບໍ່ພໍໃຈໄດ້ສະແດງອອກມາໂດຍພວກປະທ້ວງ ທີ່ໄດ້ດັງກ້ອງ
ໂດຍຫຼາຍພັນຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນປະທ້ວງຢູ່ທົ່ວປະເທດເພື່ອລະບາຍຄວາມບໍ່ພໍໃຈເຂົາ
ເຈົ້າ ແລະໂກດແຄ້ນຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ແລະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ນັບແຕ່ວັນທີ 7
ກຸມພາ. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານເງິນເຟິ້ ການຫວ່າງງານ ການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງ ແລະລັດຖະບານບໍ່ມີສະມັດຖະພາບທີ່ຈະຮັບມືກັບພື້ນຖານຂອງຄວາມ
ຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກປະທ້ວງປະກາດທີ່ຈະພາກັນປະທ້ວງຕໍ່ໄປ
ຈົນກວ່າວ່າປະທານາທິບໍດີລາອອກ.
ຜູ້ນຳການປະທ້ວງຄົນນຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທຸກໆຄຸ້ມ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ
ພາກັນເດີນຂະບວນໄປສູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ
ເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າເຮັດແທ້ທຳຈິງ.
ວີໂອເອ ພາສາກຣີໂອລ ໄດ້ເຫັນພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ CIMO ພາ
ກັນປະຈຳການຢູ່ອ້ອມແອ້ມທຳນຽບປະທານາທິບໍດີເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮ້ອຍ.
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