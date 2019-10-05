ຫຼາຍພັນຄົນພາກັນໄປຢູ່ຕາມຖະໜົນຂອງນະຄອນຫຼວງເຮຕີ ປັອກ-ໂອ-ແປຣງ ພ້ອມ
ທັງບັນດາເມືອງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ແລະພາກໃຕ້ ອີກໃນວັນສຸກວານນີ້ ເພື່ອຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ໂຈເວີແນລ ມົວຊີ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
“ໂຈໂຈ ເມລລີ, ໂຈໂຈ ເມລລີ” ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ໂຈມີບັນຫາແລ້ວ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າພາກັນຮ້ອງໄປພ້ອມກັບຈັງຫວະດົນຕີ, ການໂບກມື ແລະການຕົບມື. ມີຄົນຈຳນວນ
ນຶ່ງພາກັນຖືງ່າໄມ້ ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆ ຍົກປ້າຍໃຫ້ຂຶ້ນສູງເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນປ້າຍ
ທີ່ຂຽນວ່າ “ໂຈເວີແນລຈົ່ງລາອອກ”. ພວກເຂົາເຈົ້າ ຍັງມີຄຳເວົ້າຝາກໃຫ້ປະຊາຄົມສາ
ກົນອີກດ້ວຍທີ່ຂຽນວ່າ “ຢຸດການເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານທີ່ສໍ້ລາດຂອງພວກເຮົາໂພ່ອອກມາ.”
ບັນດາຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ແລະພວກຫົວຮຸນແຮງຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມີການປະທ້ວງຢູ່ທົ່ວປະເທດ ໂດຍເວົ້າວ່າເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຈະພາກັນ
ເດີນຂະບວນຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນເທື່ອນີ້ ເພື່ອໃຫ້ແນ່
ໃຈວ່າ ມີຄົນໄດ້ຍິນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ສະມາຊິກສະພາສູງຂອງຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານອີວາລິແອຣ ໂບປລັງ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໃຫ້
ທ່ານນາງ ລາ ລາມ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ປະ
ຈຳເຮຕີຍົກຍ້າຍ ທ່ານໂຈເວີແນລ ອອກຈາກປະເທດພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ. ທ່ານກ່າວອີກ
ວ່າ “ຖ້າຫາກທ່ານນາງບໍ່ປະຕິບັດ ພວກເຮົາພາກັນກັບມາຢູ່ທີ່ນີ້ທຸກໆມື້ຈົນກວ່າທ່ານນາງຈະຮ່ວມມືນຳ. ທ່ານນາງຕ້ອງຢຸດໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະການ
ຂ້າລ້າງປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນກຳມືຂອງຕຳຫຼວດ.”
ນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ, ທ່ານອາຊາດ ໂວລຊີ ແມ່ນມີພວກປະທ້ວງໄປຫ້ອມລ້ອມທ່ານ
ຢູ່ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຫ້ອງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.