ຕົວປະກັນຊາວ ອາເມຣິກາເໜືອ ທີ່ຖືກລັກພາຕົວ ໃນ ເຮຕີ 2 ຄົນ ຈາກ 17 ຄົນຖືກປ່ອຍຕົວ

ຊາວ ອາເມຣິກາເໜືອ ສອງຄົນຈາກ 17 ຄົນ ຜູ້ທີ່ຖືກລັກພາຕົວໂດຍແກັ່ງຊາວ ເຮຕີ ໃນກາງເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວ, ໂບດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໂດຍລາຍງານວ່າເຂົາເຈົ້າ “ມີຊີວິດຊີວາດີ.”
ໂບດການຊ່ວຍເຫຼືອ ຄຣິສຕຽນ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນເວັບໄຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າ “ມີຂໍ້ມູນທີ່ຈຳກັດເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດສະໜອງໃຫ້, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະລາຍງານວ່າ ຕົວປະກັນສອງຄົນຜູ້ທີ່ຖືກປ່ອຍຕົວແມ່ນປອດໄພ, ມີຊີວິດຊີວາດີ, ແລະ ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງ.”
ນັກເຜີຍແຜ່ສາສະໜາ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ, ໃນກຸ່ມນຶ່ງທີ່ມີຊາວ ອາເມຣິກັນ 16 ຄົນ ແລະ ການາດາ 1 ຄົນໄດ້ຖືກລັກພາຕົວເມື່ອວັນທີ 16 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ເດີນທາງກັບຈາກສະຖານລ້ຽງເດັກກຳພ້າ ໃນເຂດນຶ່ງທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນຫຼວງ ປອກ-ໂອ-ແປຣັງສ໌ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍນຶ່ງໃນແກັ່ງອາຊະຍາກອນທີ່ມີອຳນາດທີ່ສຸດຂອງ ເຮຕີ.
ໂບດການຊ່ວຍເຫຼືອ ຄຣິສຕຽນ, ເຊິ່ງມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ລັດ ໂອໄຮໂອ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົວປະກັນແມ່ນຜູ້ໃຫຍ່ 12 ຄົນ ອາຍຸ 18 ຫາ 48 ປີ, ແລະ ເດັກນ້ອຍ 5 ຄົນອາຍຸຈາກ 8 ເດືອນ ຫາ 15 ປີ.
ໂບດໄດ້ກ່າວ, ເມື່ອຖືກຖາມ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ທີ່ຮູ້ລາຍລະອຽດຂອງການປ່ອຍຕົວໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ, “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສະໜອງ ຫຼື ຢືນຢັນຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ຖືກປ່ອຍຕົວ, ເຫດສຳລັບການປ່ອຍຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຂົາ ເຈົ້າມາແຕ່ໃສ, ຫຼື ສະຖານທີ່ໃນປັດຈຸບັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີກັບການປ່ອຍຕົວໃນຄັ້ງນີ້, ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ກັບ 15 ຄົນ ຜູ້ທີ່ຍັງຖືກຈັບຢູ່.”
ແກັ່ງ “ມາໂວໂຊ 400” ແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ການລັກພາຕົວດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເງິນຄ່າໄຖ່ ນຶ່ງລ້ານໂດລາຕໍ່ຫົວຄົນ, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP. ບໍ່ມີລາຍລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວກັບ ບັນຫານັ້ນຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍໂບດໃນວັນອາທິດວານນີ້.
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