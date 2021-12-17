ນັກສອນສາສະໜາຈາກອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຄຣິສຕຽນ 12 ຄົນທີ່ຖືກຈັບ ໂດຍແກັ່ງອັນທະພານໃນເຮຕີ ແຕ່ວັນທີ 16 ຕຸລາເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕແລ້ວ.
ທ່ານແກຣີ ເດໂຣຊີເອຣສ໌ (Gary Desrosiers) ໂຄສົກຂອງອົງການຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດເຮຕີ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ລາຍງານຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມກັບວີໂອເອພະແນກພາສາ ຄຣຽລ ແຕ່ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ.
ພະນັກງານຄົນນຶ່ງຂອງອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຄຣິສຕຽນກໍໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບການປ່ອຍໂຕດັ່ງກ່າວ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ “ປະເສີດຫຼາຍ.”
ແກັ່ງອັນທະພາຍເຮຕີ ໄດ້ລັກພາໂຕນັກສອນສາສະໜາ 17 ຄົນ ຊຶ່ງ 16 ແມ່ນຊາວອາເມຣິກັນ ແລະອີກຄົນນຶ່ງເປັນຊາວການາດາເມື່ອວັນທີ 16 ຕຸລາຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກສອນສາສະໜາເຫຼົ່ານີ້ ພາກັນໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງລ້ຽງເດັກກຳພ້າແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງປອກໂອແປຣັງ. ພວກທີ່ຖືກຈັບໂຕໄປນັ້ນແມ່ນມີຮວມທັງເດັກນ້ອຍ.
ຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມອັນທະພານ ຢາກໄດ້ເງິນຄ່າໄຖ່ 1 ລ້ານໂດລາຕໍ່ຄົນ ໃນການປ່ອຍຕົວພວກເຂົາເຈົ້າ. ລາວໄດ້ຂູ່ວ່າຈະສັງຫານພວກນັກສອນສາສະໜາເຫຼົ່ານີ້ ຖ້າຫາກການຮຽກຮ້ອງຂອງລາວ ບໍ່ໄດ້ມີການສະໜອງຕອບ.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ໄດ້ມີການຈ່າຍເງິນຄ່າໄຖ່ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມອັນທະພານຫຼືບໍ່.
ສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສັນຕິບານກາງ FBI ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍອື່ນໆໄປຍັງເຮຕີ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການປ່ອຍໂຕປະກັນ.
ທ່ານຮວານ ກອນຊາເລສ (Juan Gonzalez) ຜູ້ອຳນວຍການອະວຸໂສ ຂອງອົງການ NSC ສຳລັບຊີກໂລກຕາເວັນຕົກ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ເປັນບູລິມະສິດສຳລັບສະຫະລັດຫຼາຍໄປກວ່າປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.”
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