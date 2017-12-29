ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກະຊວງຍຸດຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ຄະດີຂອງກະຊວງຕໍ່ຊາວໂຣມາເນຍ 2 ຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ລັກເຈາະຂໍ້ມູນໃນຄອມ
ພີວເຕີ ທີ່ມີສ່ວນຕິດພັນກັບ ກ້ອງວົງຈອນປິດຂອງຕໍາຫລວດໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.
ຕໍາຫລວດໃນເມືອງ Bucharest ໄດ້ຈັບກຸມທ້າວ Mihai Alexandru Isvanca ແລະທ້າວ Eveline Cismaru ໃນວັນທີ 15 ທັນວາຜ່ານມາ. ພວກທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະ
ລັດໄດ້ກ່າວຫາພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນເຮັດການຫລອກລວງ ທາງຄອມ
ພີວເຕີ ແລະການສົ່ງໂທລະເລກ.
ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ລັກເຈາະຂໍ້ມູນໃນເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ ຫລາຍກວ່າ 120
ໜ່ວຍທີ່ມີສ່ວນຕິດພັນກັບກ້ອງວົງຈອນປິດຂອງຕໍາຫລວດໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ
ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມານັ້ນ. ມັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການຫລອກລວງ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ ເຄື່ອງຄອມພີວເຕີແບບໃຊ້ສ່ວນຕົວຖືກໄວຣັສຮຽກຄ່າໄຖ່ ຫລື ransomware ທໍາລາຍ.
Ransomware ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຄົນໃຊ້ຄອມພີວເຕີເຂົ້າໃຊ້ເຄື່ອງຄອມພີວເຕີຂອງຕົນເອງໄດ້
ແລະຮຽກໃຫ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ດໍາເນີນງານ ramsomware ກ່ອນຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ຄອມ
ພີວເຕີໄດ້.
ກະຊວງຍຸດຕິທໍາຂອງສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ການສອບສວນເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດ ເພາະວ່າ ການລັກເຈາະຂໍ້ມູນໃນຄອມພີວເຕີຂອງກ້ອງວົງຈອນປິດ ທີ່ຖືກກ່າວຫານັ້ນ ແມ່ນເກີດ
ຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ ກ່ອນພິທີສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ.
ແຕ່ກະຊວງດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີຫລັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມປອດໄພ
ສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນໃດ ຖືກຂົ່ມຂູ່ ຫລືຖືກກະທົບແຕ່ຢ່າງໃດ.
ຖ້າຫາກພວກກ່ຽວຖືກໄຕ່ສວນ ແລະຕັດສິນສວນຄະດີຢູ່ໃນສະຫະລັດຈໍາເລີຍຊາວໂຣມາເນຍສອງຄົນ ສາມາດຖືກຈໍາຄຸກດົນເຖິງ 20 ປີ.
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