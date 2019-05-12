ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ ປາກິສຖານ ກ່າວວ່າ “ນັກກໍ່ການຮ້າຍ” ກຸ່ມນຶ່ງໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນ
ໂຮງແຮມຫ້າດາວໃນວັນເສົາວານນີ້ ໃກ້ກັບທ່າເຮືອ ກວາດາ (Gwada) ທີ່ດຳເນີນການ
ໂດຍ ຈີນ, ສັງຫານຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງໜ້ອຍຄົນນຶ່ງ.
ກອງທັບ ປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້
“ປິດລ້ອມ” ພວກຄົນຮ້າຍຕິດອາວຸດຈຳນວນຫຼາຍ ໃນທາງຂັ້ນໄດທີ່ນຳຂຶ້ນໄປສູ່ຊັ້ນເທິງ
ສຸດ ແລະ ແຂກທຸກຄົນ “ໄດ້ຖືກອົບພະຍົບອອກໄປຢ່າງປອດໄພ” ໃນຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ.
ການຍິງຕໍ່ສູ້ຕາມມາໄດ້ແກ່ຍາວດົນເກືອບສາມຊົ່ວໂມງ, ສັງຫານພວກນັກໂຈມຕີໝົດ
ທຸກຄົນ ແລະ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ປາກິສຖານ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ດຳເນີນ
ການປະຕິບັດການຄົ້ນຫາ ຜູ້ທີ່ອາດເປັນຄົນອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້.
ໂຮມແຮມ Zaver Continental ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ເທິງພູທີ່ຢູ່ເໜືອທ່າເຮືອນ້ຳເລິກຂະໜາດ
ໃຫຍ່ນັ້ນ, ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນພຽງສະຖານທີ່ແຫ່ງດຽວທີ່ມີຢູ່ໃນເມືອງທ່າເຮືອໃນພາກຕາ
ເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ແລະ ມັກຈະເປັນບ່ອນຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈີນ ແລະ ຄົນອື່ນໆ.
ພວກນັກໂຈມຕີມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນປະຕູຜ່ານທີ່ເຮັດໃຫ້ສຳລັບພະນັກ
ງານຂອງໂຮງແຮມ.
ກຸ່ມແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດັ່ງກັບ ກອງທັບບົກ ປົດປ່ອຍ ບາລູຈິສຖານ ໄດ້ເປັນ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັການໂຈມຕີນັ້ນ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບທີ່ອ້າງວ່າເປັນ
ມືປືນຜ່ານບັນຊີສື່ສັງຄົມ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີ. ການກ່າວ
ອ້າງດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຢຶນຢັນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ສະຖານທູດ ຈີນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ອິສລາມາບັດ ໄດ້ກ່າວ
ປະນາມການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ໄດ້ຍົກຍ້ອງກອງທັບ ປາກິສຖານ ສຳ
ລັບ “ການດຳເນີນການທີ່ກ້າຫານນັ້ນ.”
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ປາກິສຖານ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ລົງ
ຈາກລົດໂດຍເມໂດຍສານໃກ້ກັບເມືອງ ກວາດາ ຢູ່ເທິງທາງຫຼວງທີ່ສຳຄັນແຄມຊາຍ
ຝັ່ງ ແລະ ຖືກຍິງຕາຍໃນການໂຈມຕີ ທີ່ຖືກອ້າງໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງແບ່ງແຍກດິນ
ແດນ ບາລອຈ໌. ລັດຖະບານ ອິສລາມາບັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກນັກໂຈມຕີໄດ້ອອກມາ
ຈາບ່ອນຫຼົບລີ້ ໃນບໍລິເວນເຂດຊາຍແດນຂອງ ອີຣ່ານ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດ
ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ດຳເນີນການຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົາ.
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