ມືປືນທີ່ບໍ່ຊາບຝ່າຍ ໄດ້ສັງຫານພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອຄົນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເພື່ອນ ຮ່ວມງານຂອງລາວຫ້າຄົນ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ອັຟການິສຖານ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຍິງກັນທີ່ຮ້າຍແຮງນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດມື້ນີ້ທີ່ເມືອງ ຈາລາລາບັດ, ເມືອງຫຼວງຂອງແຂວງ ນັນກາຮາ.
ໂຄສົກລັດຖະບານແຂວງທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ດຣ. ເຕຕັສ ນາກາມູຣະ ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ ສະມາຊິກຂອງອົງການ ບໍລິການດ້ານການແພດ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານນັ້ນ ໄດ້ເດີນທາງໄປສະຖານທີ່ ບ່ອນຕັ້ງໂຄງການ ໃນເວລາທີ່ຖືກໂຈມຕີ.
ທ່ານ ອັດຕາອຸລລາ ໂຄເກຍນີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ນາກາມູຣະ, ຫົວໜ້າຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະ ຖືກນຳສົ່ງໄປໂຮງໝໍເມືອງ ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນອາການບາດເຈັບຂອງລາວ. ທ່ານໄດ້ເວົ້າຕື່ມວ່າ ຄົນຂັບລົດຂອງລາວ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຫຼາຍຄົນກໍລວມຢູ່ໃນຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດເຊັ່ນກັນ.
ອົງການຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດໃນ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ກ່າວປະນາມ ແລະ ໄດ້ສະແດງຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ການສັງຫານ ດຣ. ນາກາມູຣະ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ “ເປັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ໄຮ້ຄວາມຮູ້ສຶກ ຕໍ່ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ອຸທິດເວລາສ່ວນຫຼາຍໃນຊີວິດຂອງລາວ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນ ອັຟການິສຖານ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ.”
ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ປະຕິເສດໃນຖະແຫຼງການສັ້ນສະບັບນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂຈມຕີທີ່ໄດ້ສັງຫານ ແພດຄົນ ຍີ່ປຸ່ນ ອາຍຸ 73 ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວ. ທັງກຸ່ມກະບົດຕາລີບານ ແລະ ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບສາຂາຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ອັຟການິສຖານ ຕ່າງກໍປະຕິບັດການໃນແຂວງ ນັນກາຮາ.
ຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ມືປືນຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຈມຕີ ແລະ ສາມາດຫຼົບໜີໄປໄດ້.
ປະທານາທິບໍດີ ອັຟການິສຖານ ທ່ານ ອາຊຣັຟ ການີ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ມອບສັນຊາດ ອັຟການິສຖານ ກຽດຕິຄຸນໃຫ້ ດຣ. ນາກາມູຣະ ສຳລັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ດົນນຶ່ງທົດສະວັດ ເປັນຫົວໜ້າຂອງອົງການການກຸສົນ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນແຂວງ ນັນກາຮາ. ທ່ານໄດ້ເດີນທາງຮອດປະເທດດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກຄົນ ຍີ່ປຸ່ນ ຜູ້ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານ ໄດ້ຖືກລັກພາຕົວ ແລະ ຖືກຂ້າຕາຍ.
ການໂຈມຕີຂອງວັນພຸດມື້ນີ້ໄດ້ມີຂຶ້ນ ນຶ່ງສັບປະດາກວ່າໆ ຫຼັງຈາກຄົນ ອາເມຣິກັນ ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ຂອງ ອັຟການິສຖານ.
ບໍ່ມີໃຜອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີໃນວັນທີ 24 ພະຈິກນັ້ນ.