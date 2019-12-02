ມືປືນທີ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກໄດ້ເປີດສາກຍິງໃສ່ໂບດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ເບີກິນາ ຟາໂຊ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 14 ຄົນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງ ຮານຕູຄູຣາ, ໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ ໄນເຈີ.
ບັນດາທະຫານແມ່ນກຳລັງຕາມລ່າຫານັກໂຈມຕີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີໄປດ້ວຍລົດຈັກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຍິງສັງຫານຜູ້ໄປບູຊາ ໃນລະຫວ່າງການສູດມົນຂອງວັນອາທິດວານນີ້.
ບໍ່ມີໃຜໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແຕ່ພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມແມ່ນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ.
ຊາວຄຣິສຕຽນ ແລະ ຄົນອື່ນໆໄດ້ອາໄສຢູ່ຢ່າງສະຫງົບໃນປະເທດທີ່ມີຊາວ ມຸສລິມ ສ່ວນຫຼາຍນັ້ນ ຈົນກວ່າການໂຈມຕີຕ່າງໆທີ່ຖືກອ້າງໃສ່ພວກ ຈີຮາດ ໄດ້ກະຈາຍຂ້າມມາປະເທດ ມາລີ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໃນປີກາຍນີ້, ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນເສຍຊີວິດ.