ພວກມືປືນບໍ່ຊາບຝ່າຍ ໄດ້ຍິງຄຸນພໍ່ສາສະໜາຄຣິສຕຽນຄົນນຶ່ງຕາຍ ແລະອີກຄົນນຶ່ງບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີຢູ່ທີ່ເມືອງເປຊາວາຣ (Peshawar) ທາງພາກຕາ ເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປາກິສຖານ.
ຕຳຫຼວດແລະບັນດາຜູ້ນຳທ້ອງຖິ່ນຂອງຊຸມຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍທັງຫຼາຍກຳລັງພາກັນອອກມາຈາກໂບດຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ພາຍຫຼັງການປະກອບພິທີທາງສາສະໜາປະຈຳວັນອາທິດ ເມື່ອຊາຍສອງຄົນຂີ່ລົດຈັກອອກມາດັກຍິງ ລົດຂອງຄຸນພໍ່.
ຕຳຫຼວດໄດ້ລະບຸໂຕຄຸນພໍ່ ທີ່ເສຍຊີວິດ ຄື ຄຸນພໍ່ວີລລຽມ ຊີຣາຈ ທີ່ມີອາຍຸ 75 ປີ.
ທ່ານໝໍໄດ້ກ່າວວ່າ ຄຸນພໍ່ແພດທຣິກ ນາອີມ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນ ໄດ້ຮັບການຮັກສາປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍເມືອງເປຊາວາຣ ແລະໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ອາການຂອງເພິ່ນແມ່ນຄົງທີ່.
ບໍ່ມີກຸ່ມໃດອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທັນທີ ສຳລັງການຍິງໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຕິບັດການເພື່ອຊອກຫາແລະຈັບກຸມພວກຜູ້ຮ້າຍ ໄດ້ດຳເນີນໄປ.
ບັນດາຜູ້ນຳສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
“ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະການປົກປ້ອງຊາວຄຣິສຕຽນ ຈາກລັດ ຖະບານປາກິສຖານ” ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ຄວາມ ທີ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ ໂດຍສັງຄະລາດ ອາຊາດ ມາຣແຊລ ພ້ອມທັງເປັນວິຊາການດ້ານການສຶກສາ ຈາກໂບດຄຣິສຕຽນ ຂອງປາກິສຖານ.
ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນຊາວຄຣິສຕຽນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍໃນການໂຈມຕີຢູ່ເມືອງເປຊາວາຣ ມາແລ້ວ.
ການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2013 ເມື່ອຜູ້ໂຈມຕີສະຫຼະຊີບສອງຄົນ ໄດ້ບີບຄະນວນລະເບີດໃຫ້ແຕກຂຶ້ນຢູ່ທີ່ໂບດຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ພວກຖືສາສະໜາຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ກຳລັງພາກັນອອກມາຈາກພິທີທາງສາສະໜາປະຈຳວັນອາທິດ. ການໂຈມຕີນັ້ນ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 80 ຄົນ ແລະອີກ 120 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
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