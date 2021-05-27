ມືປືນຜູ້ນຶ່ງ ຂ້າ 9 ຄົນ ບວກກັບຜູ້ກ່ຽວເອງ ໃນເຫດການຍິງສັງຫານໝູ່ ຢູ່ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ

ມືປືນຜູ້ນຶ່ງໄດ້ເປີດສາກຍິງໃສ່ພວກຄົນງານຢູ່ສະຖານທີ່ສ້ອມແປງລາງລົດໄຟຂະໜາດນ້ອຍແຫ່ງນຶ່ງ ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍໄດ້ສັງຫານ 9 ຄົນ ກ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວຈະຂ້າຕົວຕາຍ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ລະບຸໂຕມືປືນດັ່ງກ່າວຄື ທ້າວແຊມ ແຄສຊີດີ ອາຍຸ 57 ປີ ຜູ້ທີ່ເປັນພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການຂົນສົ່ງຂອງເຂດວາລເລ ໃນເມືອງແຊນໂຮເຊ.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດຂອງເຂດແຊນຕາ ແຄລຣາ ທ່ານນາງລໍຣີ ສມິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ້າວແຄສຊີດີ ໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງລາວເອງໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດກຳລັງຈະຈັບຜູ້ກ່ຽວ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດລະບຸສາເຫດສຳລັບການຍິງສັງຫານດັ່ງກ່າວ ຫຼືເປີດເຜີຍຊະນິດຂອງປືນ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນການໂຈມຕີ.
ໃນຖະແຫລງການຈາກທຳນຽບຂ່າວ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານແລະຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ໄດ້ຮັບ ແຈ້ງການໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບເຫດການຍິງສັງຫານນັ້ນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນການສັ່ງໃຫ່ຊັກທຸງຊາດລົງເຄິ່ງເສົາ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ພາຍຫລັງຈາກການຍິງສັງຫານໝູ່ຢູ່ທີ່ສະຖານອົບນວດຢູ່ໃນແລະອ້ອມແອ້ມ ນະຄອນແອດແລນຕາ ຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າ ໃນເມືອງໂບລເດີ ລັດໂຄໂລຣາໂດ, ຢູ່ທີ່ເຮືອນໃນເມືອງຣອກຮີລ ລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ແລະ ຢູ່ສະຖານທີ່ຂອງບໍລິສັດ FedEx ໃນນະຄອນອິນເດຍນາໂປລິສ ລັດອິນເດຍນາ. ພໍແລ້ວ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະສະພາໃຫ້ເອົາມາດຕະການໃນທັນທີ ແລະໃຫ້ຟັງຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ ລວມທັງພວກເຈົ້າຂອງປືນສ່ວນໃຫຍ່ທັງຫຼາຍ, ໃຫ້ຊ່ອຍຍຸຕິໂຣກລະບາດຂອງຄວາມຮຸນແຮງຍ້ອນປືນຢູ່ໃນອາເມຣິກາ.”
ສ່ວນຜູ້ປົກຄອງລັດຄາລີຟໍເນຍ ທ່ານແກວິນ ນິວຊຳ ໄດ້ກ່າວໃນເມືອງແຊນໂຮເຊ ຫຼັງຈາກທີໄດ້ກ່າວເຖິງການຍິງສັງຫານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ໃນລັດ ວ່າ “ມັນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນນີ້ ແລະຄວາມມຶນຊາອັນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ພວກເຮົາທັງໝົດຮູ້ສຶກ. ມັນເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ແມ່ນຫຍັງກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ?”
ຮອງຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ຣັສໂຊລ ເດວິສ ແລະເປັນໂຄສົກຂອງສຳນັກງານກົມຕຳຫຼວດເມືອງແຊນຕາ ແຄລຣາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດໄດ້ຕອບຮັບຕໍ່ລາຍງານຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງການຍິງສັງຫານ ຢູ່ໃກ້ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ໃນເວລາປະມານ 6 ໂມງ 30 ນາທີຕອນເຊົ້າຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ.