ໃນນ້ຳສຽງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກເສຍໃຈຂອງທ່ານ, ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ປະເທດຊາດ ໃນຄືນວັນອັງຄານວານນີ້ ຫລັງຈາກມີການຍິງສັງ ຫານໝູ່ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງນຶ່ງໃນລັດເທັກຊັສ. ທ່ານກ່າວວ່າ "ຂ້ອຍເສຍໃຈ ແລະເມື່ອຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ລົງມືເຮັດ."
ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ 18 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເວລາມືປືນໄວ 18 ປີຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຍ່າງເຂົ້າໄປໃນໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະເປີດສາກຍິງ ປືນໃສ່. ມືປືນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ.
ຢ່າງໜ້ອຍມີຜູ້ໃຫຍ່ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ, ແຕ່ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ໃນຈຳ ນວນນັ້ນ ແມ່ນຮວມທັງມືປືນຄົນນັ້ນຫລືບໍ່.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະລຸກຂຶ້ນຕ້ານກັບອຸດສາຫະກໍາປືນ.
“ບ່ອນໃດໃນນາມຂອງພະເຈົ້າທີ່ເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມກ້າ ຫານທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ແລະຈາກນັ້ນລຸກຂຶ້ນຕ້ານພວກລອບບີ?” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ມັນເຖິງເວລາທີ່ຈະຫັນເອົາ ຄວາມເຈັບປວດອັນນີ້ ໄປສູ່ການປະຕິບັດ."
ສະມາຊິກສະພາສູງຂອງລັດເທັກຊັສ, ທ່ານໂຣໂນລ ກູເຕຍເຣສ໌ (Roland Gutierrez) ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ຈາກຕຳຫຼວດຂອງລັດກ່າວວ່າ ມີ 3 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະຖືກສົ່ງເຂົ້າໂຮງໝໍໂດຍມີອາການສາຫັດ. ທ່ານກູເຕຍເຣສ໌ (Guterrez) ກ່າວອີກວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຂ້າແມ່ຕູ້ຂອງລາວ ກ່ອນທີ່ຈະ ໄປໂຮງຮຽນ.
ຄາດວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍລັດຖະ ບານກາງຄົນນຶ່ງກ່າວໂດຍບໍ່ປະສົງບອກນາມເພາະວ່າລາວບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຂອງການສືບສວນ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ “ພະເຈົ້າອວຍພອນ ການສູນເສຍຊີວິດທີ່ບໍລິສຸດໃນມື້ ທີ່ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້ານີ້.” “ຂໍໃຫ້ພະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄປສະຖິດຢູ່ໃກ້ກັບຄົນທີ່ເສຍໃຈ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ຈິດໃຈຖືກທຳລາຍໃຫ້ແຫລກນັ້ນພົ້ນທຸກ ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ.”
ມັນເປັນການຍິງສັງຫານໝູ່ ໃນໂຮງຮຽນທີ່ນອງເລືອດທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສ ແລະເປັນການຍິງສັງຫານໝູ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມທີ່ນອງເລືອດທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ມີການໂຈມຕີ ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມແຊນດີ ຮຸກ (Sandy Hook) ໃນເມືອງນີວທາວ, ລັດຄອນເນັກຕິກັດ ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2012 ທີ່ເຮັດໃຫ້ 26 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 20 ຄົນແມ່ນເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ເປັນຕົ້ນມາ.
ມືປືນ "ໄດ້ຍິງແລະສັງຫານ, ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ 14 ຄົນ ຢ້ານສັ່ນສາຍ, ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດເລີຍ, ແລະໄດ້ສັງຫານຄູສອນຄົນນຶ່ງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ປົກຄອງລັດເທັກຊັສ, ທ່ານເກຣັກ ແອບບອດ (Greg Abbott) ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ໃນມື້ນັ້ນ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ 2 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຄາດວ່າຈະລອດຊີວິດໄດ້.
ຜູ້ປົກຄອງລັດລະບຸວ່າ ມືປືນແມ່ນທ້າວຊານວາດໍ ຣາມົສ.