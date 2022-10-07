ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 38 ຄົນ ຮວມທັງເດັກນ້ອຍ 24 ຄົນ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍປືນ ແລະມີດ ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ບ່ອນລ້ຽງເດັກນ້ອຍແຫ່ງນຶ່ງໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ. ນີ້ແມ່ນການຍິງສັງຫານໝູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດໂດຍສ່ວນບຸກຄົນຢູ່ໃນປະເທດໄທ.
ການຍິງສັງຫານດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນທີ່ໜອງບົວລຳພູ ປະມານ 482 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກບາງກອກໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງບາງກອກ. ມີຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຊຶ່ງບາງຄົນໃນຈຳນວນນີ້ ມີອາການສາຫັດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຕຳຫຼວດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນລະບຸມືປືນມີຊື່ວ່າ ປັນຍາ ກຳຣາບ ອະດີດຕຳຫຼວດທີ່ຖືກປົດອອກຈາກໜ້າທີ່ໃນປີກາຍນີ້ ຍ້ອນພົວພັນກັບການຄ້າຢາເສບຕິດ.
ໃນຕອນຕົ້ນ ມືປືນອາຍຸ 34 ປີໄດ້ຫຼົບໜີໄປທາງລົດກະບະໂຕໂຢຕ້າສີຂາວ ແຕ່ພັນຕຳຫຼວດເອກຈັກກະພັດ ວິຈິດໄຕຣທະຍາ ຈາກຈັງຫວັດດັ່ງກ່າວແຈ້ງໃຫ້ສື່ມວນຊົນຊາບວ່າ ທ້າວປັນຍາ ໄດ້ຂ້າໂຕຕາຍໃນເວລາຕໍ່ມາ ພ້ອມກັບເມຍແລະລູກຂອງລາວ. ຈຸດປະສົງໃນການຍິງສັງຫານຄັ້ງນີ້ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ ແລະການສືບສວນກຳລັງເລີ້ມຂຶ້ນ.
ໃນການລົງຂ່າວທາງເຟສບຸກນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ທ່ານປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາເອີ້ນເຫດຮ້າຍໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ “ເປັນທີ່ຕື່ນຕົກໃຈ” ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງໄປຍັງບັນດາຄອບຄົວຂອງເສຍຊີວິດແລະບາດເຈັບ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ນີ້ບໍ່ຄວນເກີດຂຶ້ນເລີຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເສຍໃຈເປັນທີ່ສຸດຕໍ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ໂຄສົກຂອງທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈະເດີນທາງໄປໜອງບົວລຳພູໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເສົ້າເສຍໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ໂສກນາດຕະກຳທີ່ຈັງຫວັດໜອງບົວລຳພູ. ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວເປັນທັງເລື້ອງທີ່ໄຮ້ເຫດຜົນແລະສຽບແທງຫົວໃຈ. ພວກເຮົາແມ່ນຢືນຢູ່ກັບປະຊາຊົນຊາວໄທ ແລະຂໍສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເປັນທີ່ສຸດຕໍ່ພວກທີ່ສູນເສຍຄົນທີ່ຕົນຮັກໃນມື້ນີ້. ສະຫະລັດພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄທຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດໂສກນາດຕະກຳນີ້.”