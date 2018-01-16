ການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນໃນລີເບຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະໜາມບິນນາໆ ຊາດແຫ່ງດຽວ ຂອງປະເທດ ປິດລົງ

ການຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງດຸເດືອດລະຫວ່າງກອງກຳລັງກະບົດຫົວຮຸນແຮງແລະລັດຖະບານ
ໃນສະນາມບິນນາໆຊາດ ພຽງແຫ່ງດຽວຂອງລີເບຍ ໄດ້ສັງຫານ 20 ຄົນ ແລະມີອີກ
ຫຼາຍກວ່າ 60 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ສະນາມບິນ ມິຕິກາ ໃນນະຄອນຫຼວງທຣິໂປລີ ແມ່ນໄດ້ຖືກປິດລົງໃນວັນຈັນວານນີ້
ເກືອບວ່າໝົດມື້ເລີຍ ແລະຍັງບໍ່ເປັນການຈະແຈ້ງທີ່ວ່າ ເມື່ອໃດແທ້ຖ້ຽວບິນຕ່າງໆນັ້ນ
ຈະກັບຄືນມາບິນໄດ້ອີກ.
ສະນາມບິນ ເມື່ອກ່ອນ ເຄີຍເປັນຖານທັບທາງທະຫານ ແລະໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃຫ້ເປັນ
ສະໜາມບິນພົນລະເຮືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ສະນາມບິນໄດ້ຖືກທຳລາຍ ໃນຕອນທີ່ສູ້ລົບກັນ
ເມື່ອ 4 ປີກ່ອນນັ້ນ.
ລັດຖະບານຂອງລີເບຍ ທີ່ທາງປະຊາຄົມນາໆຊາດຮັບຮູ້ ກ່າວວ່າ ພວກກະບົດທີ່ຕິດ
ອາວຸດ ໄດ້ໂຈມຕີສະໜາມບິນ ບ່ອນທີ່ມີຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 2 ພັນ 5 ຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ຖືກຕິດຄຸກ
ຍ້ອນການກໍ່ອາຊະຍາກຳຕ່າງໆ.
“ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ຢ່າງນ້ອຍ ພວກທີ່ຖືກປ່ອຍ ທີ່ພົວພັນ
ກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຈັດຕັ້ງແອລ ໄຄດາ
ແລະກຸ່ມອື່ນໆຈາກສູນກັກຂັງ,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນລາຍງານຂອງລັດຖະບານ.
ຍັງບໍ່ທັນຜູ້ໃດອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີໃນສະໜາມບິນຄັ້ງ
ນີ້ເທື່ອ ແລະວ່າແມ່ນຜູ້ໃດແທ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ຫຼືບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີຂອງວັນຈັນ
ວານນີ້ ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເທື່ອ.
ລີເບຍ ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນສະພາບສົນລະວົນວຸ່ນວານ ບໍ່ວ່າທາງການເມືອງ ແລະທາງດ້ານເສດຖະກິດນັບຕັ້ງແຕ່ຜະເດັດການໂມອາມມາຣ໌ ກາດາຟີຖືກໂຄ່ນລົ້ມແລະສັງຫານໃນ
ປີ 2011.
ເມືອງຫຼວງ ນະຄອນທຣິໂປລີ ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂດນກຸ່ມທີ່ທາງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ເອີ້ນວ່າ ກຸ່ມລັດຖະບານພິເສດແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີຂຶ້ນຈາກການເຈລະຈາທີ່ທາງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ.
ລັດຖະບານທີ່ລຸກຮືຂຶ້ນ ແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງລີເບຍ, ປະຕິເສດ
ທີ່ຈະຮັບເອົາບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນໜ້າທີ່ໃນນະຄອນທຣິໂປລີ.
ໃນທົ່ວປະເທດ ອຳນາດທັງຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຈູບເອົາ ທີ່ຍັງຜົນໃຫ້ມີການຕໍ່ສູ້ກັນລະຫວ່າງກຸ່ມ
ທະຫານບ້ານແລະເປີດປະຕູໃຫ້ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍເຊັ່ນ ແອລ ໄຄດາ ປະຕິບັດການໃນລີເບຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ