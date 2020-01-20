ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຄອບຄອງປືນ ຫຼາຍພັນຄົນ ຮວມທັງ ພວກສະມາຊິກທະຫານບ້ານຕິດອາວຸດ ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອການຊຸມນຸມປະທ້ວງ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ເມືອງເອກ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງລັດເວີຈີເນຍ ໃນການຄັດຄ້ານຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີກົດລະບຽບໃໝ່ໃນການຄວບຄຸມປືນ.
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຖືກເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນອ້ອມແອ້ມສະຖານລັດຖະສະພາຂອງລັດດັ່ງກ່າວ.
ບັນດາສະມາຊິກສັງກັດພັບເດໂມແຄຣັດ ຜູ້ທີ່ຫາກໍໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມ ທັງສອງສະພາຂອງລັດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກໍໄດ້ຮັບຜ່ານກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບກ່ຽວກັບປືນ ທີ່ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນ ອັນເປັນຈຸດສູນກາງທີ່ຖືກສຸມໃສ່ນັ້ນ.
ສະພາສູງຂອງລັດເວີຈີເນຍ ໄດ້ຮັບຜ່ານກົດໝາຍ ເມື່ອຕອນແລງວັນພະຫັດຜ່ານມາ ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ມີການກວດປະຫວັດຂອງອາວຸດປືນທຸກຊະນິດທີ່ຂ່າຍອອກໄປ ແລະຕັ້ງຂໍ້ກຳນົດການຊື້ປືນໄດ້ນຶ່ງກະບອກຕໍ່ເດືອນ. ສະພາສູງຂອງລັດ ຍັງໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ເພື່ອຟືນຄືນສິດທິຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີອາວຸດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຕຶກອາຄານຂອງສາທາລະນະ ແລະສະຖານທີ່ ອື່ນໆນຳດ້ວຍ.
ກຸ່ມນີໂອ-ນາຊີ ກຸ່ມທະຫານບ້ານ ແລະກຸ່ມສິດທິໃນການຄອບຄອງປືນອື່ນໆ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະເຕົ້າໂຮມກັນຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອການຊຸມນຸມໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຈຳປີ ໂດຍສັນນິບາດພົນລະເມືອງເວີຈີເນຍເພື່ອການປ້ອງກັນ ຫຼື Virginia Citizens Defense League.
ແຜນການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ໄດ້ນຳຄືນມາຄວາມຊົງຈຳຂອງຄວາມຮຸນແຮງໂດຍການໂຮມຊຸມນຸມຂອງກຸ່ມຜິວຂາວທີ່ຖືວ່າຕົນມີອຳນາດສູງສຸດ ຢູ່ໃນເມືອງຊາຣລັອດສວີລ ຂອງລັດເວີຈີເນຍ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ ເມື່ອປີ 2017 ເມື່ອແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະອີກຫຼາຍກວ່າ 30 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນຂະນະທີ່ ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຜິວຂາວທີ່ຖືວ່າຕົນມີອຳນາດສູງສຸດ ຜູ້ນຶ່ງ ຂັບລົດແລ່ນເຂົ້າຕຳຝຸງຄົນທີ່ກຳລັງປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມດັ່ງກ່າວຢູ່ນັ້ນ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິໃນການຄອບຄອງປືນ ຊຶ່ງໄດ້ອ້າງເຖິງສິດທິຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຮັບປະກັນໂດຍລັດຖະທຳມະນູນ ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄອງປືນໃດໆກໍໄດ້ ນັ້ນ ໄດ້ຂໍໃຫ້ສານສູງສຸດຂອງລັດເວີຈີເນຍ ລົງຄວາມເຫັນຕໍ່ກົດລະບຽບໃນການຫ້າມຊົ່ວຄາວນັ້ນ ຜິດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ ແຕ່ສານດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຢືນຢັນຕາມການຫ້າມນັ້ນ ໃນວັນສຸກຜ່ານມາ.