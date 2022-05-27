ສະມາຄົມປືນຍາວແຫ່ງຊາດ ຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບການທີ່ຈະເປີດກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງຕົນ ທີ່ນະຄອນຮຸສຕັນ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກມືປືນໄວລຸ້ນ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນໂຮງຮຽນປະຖົມຣອບ (Robb) ທີ່ເມືອງຢູວາລເດແລ້ວກໍຍິງສັງຫານພວກເດັກນ້ອຍ 19 ຄົນແລະນາຍຄູອີກ 2 ຄົນ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດເທັກຊັສ ທ່ານເກຣັກ ແອບບັອດ ທີ່ໄດ້ມີໝາຍກຳນົດຈະໄປກ່າວຄຳປາໄສດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ທີ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໄດ້ປະກາດຖອນຕົວບໍ່ໄປຮ່ວມ ແລະຈະເດີນທາງໄປໂຮງຮຽນຢູວາລເດແທນ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແນວໃດກໍຕາມ ຍັງມີໝາຍກຳນົດທີ່ຈະໄປກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ກອງປະຊຸມເປັນເວລາ 3 ມື້ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມວິ່ງເຕັ້ນສະໜັບສະໜຸນສິດທິໃນການຖືປືນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍໃນລັດເທັກຊັສກຳລັງປະເຊີນໜ້າ ກັບຄຳຖາມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ກ່ຽວກັບການຮັບມືຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະໄລຍະເວລາອັນຍືດຍາວ ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງຮຽນແລະປະເຊີນໜ້າກັບມືປືນອາຍຸ 18 ປີ ທ້າວຊາລວາດໍ ຣາມອສ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າທ້າວຣາມອສ ຊຶ່ງອອກຈາກໂຮງ ຮຽນມັດທະຍົມປາຍກ່ອນຮຽນຈົບ ໄດ້ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມຣອບເປັນເວລາ 40 ນາທີ ຫານຶ່ງຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ຕຳຫຼວດຈະບຸກເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຮຽນຊັ້ນ ປ. 4 ບ່ອນທີ່ມືປືນໄດ້ສັງຫານ 21 ຄົນ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ພວກພໍ່ແມ່ເດັກນ້ອຍທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຂ້າງໃນໂຮງຮຽນ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ແລະມີຜູ້ຄົນໄປເຕົ້າໂຮມກັນໃນຕອນທ່ຽງຂອງວັນອັງຄານ ໄດ້ພາກັນຮ້ອງໃສ່ຕຳຫຼວດໃຫ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງຮຽນແລະໃຫ້ຍຸຕິການສັງຫານໝູ່ທີ່ນັ້ນ.
ນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການຢູ່ນອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນທ້າວຮວນ ກາຣານຊາ ອາຍຸ 24 ປີ ທີ່ແນມເບິ່ງເຫດການຈາກຂ້າງນອກເຮືອນຂອງລາວ ທີ່ຢູ່ຟາກທາງນັ້ນ ກ່າວວ່າ ມີພວກແມ່ຍິງຮ້ອງໃສ່ຕຳຫຼວດ ໃຫ້ “ບຸກເຂົ້າໄປ! ບຸກເຂົ້າໄປ!”
ຕຳຫຼວດໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາຂອງການຍິງກັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານວິກເຕີ ເອສກາລອນ ຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳເຂດ ພະແນກຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະຊົນຂອງລັດເທັກຊັສ ກ່າວວ່າ ທ້າວຣາມອສ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນໂຮງຮຽນທາງປະຕູທີ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່ກະແຈ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງຮຽນ ຊຶ່ງຂັດກັນກັບລາຍງານໃນຂັ້ນຕົ້ນ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ທາງໂຮງຮຽນຈະມີຍາມຕິດອາວຸດປະຈຳການຢູ່ ແຕ່ເວລາມືປືນໄປຮອດໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ “ບໍ່ມີຍາມຢູ່ທີ່ນັ້ນເລີຍ ແລະກໍອາວຸດ” ແລະມືປືນຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າໄປໃນໂຮງຮຽນ “ໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເອສກາລອນ.