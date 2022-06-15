ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດສາມາດອາດຈະນໍາເອົາຊຸດກົດຫມາຍ ຄວບຄຸມປືນທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກສອງພັກການເມືອງ ເຂົ້າສູ່ເວທີລົງຄະແນນສຽງຂອງສະພາສູງສະຫະລັດໂດຍໄວໃນທ້າຍ ອາທິດນີ້, ອີງຕາມ ຜູ້ນໍາສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງສະຫະລັດ, ທ່ານຈຊັກ ຊຸມເມີ (Chuck Schumer) ທີ່ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານຊຸມເມີ ກ່າວວ່າ “ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ທີ່ຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດກ່ອນໜ້ານີ້, ແຕ່ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນຈຳນວນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມ.”
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ 10 ທ່ານ ແລະສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ 10 ທ່ານ ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວ ນີ້ ກ່ຽວກັບກອບຂອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່າ ຖ້າຖືກຮັບຮອງເອົາ ມັນຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ໂຮງຮຽນ ແລະການບໍລິການສຸຂະພາບຈິດ ໃນຂະນະທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຕ່າງໆ ຂະຫຍາຍກົດໝາຍທີ່ມີສັນຍານເຕືອນ ຫລື ທຸງແດງ.
ທ່ານຊຸມເມີ ກ່າວອີກວ່າ ຊຸດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມພະ ຍາຍາມຢ່າງຫລວງຫຼາຍຂອງລັດ ຖະສະພາ ໃນການເຮັດນິຕິກຳຄວບຄຸມປືນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີກົດໝາຍແບຣດດີ ບີລ (Brady Bill) ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄລຍະ ເວລາ ລໍຖ້າຫ້າມື້ ກ່ອນຈະຂາຍປືນສັ້ນໃຫ້ຜູ້ຊື້ ເມື່ອ 28 ປີກ່ອນ. ທ່ານ ຊຸມເມີ ເປັນຜູ້ຮ່ວມໃນການຂຽນຮ່າງກົດໝາຍນັ້ນ.
ທ່ານຊຸມເມີ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຈະເສີມຂະຫຍາຍການກວດສອບປະຫວັດ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 21 ປີ, ຊ່ວຍໃຫ້ລັດຕ່າງໆ ມີກົດໝາຍທີ່ສົ່ງສັນຍານເຕືອນ ຫລື ທຸງແດງ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນເຫດການຍິງກັນ ກ່ອນ ທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ, ແລະຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ທຳການທາລຸນໃນຄອບຄົວ ຮຽກຮ້ອງເອົາອາວຸດ ຍາກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍການປິດຊ່ອງຫວ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຟນຝ່າຍຊາຍ."
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນໜ້ອຍໃນສະພາສູງ, ທ່ານມິສ ແມັກຄອນແນລ (Mitch McConnell) ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຖ້າເນື້ອໃນທາງນິຕິບັນຍັດຂອງຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນກອບອັນນັ້ນແທ້ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້.
ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມກັນຫລັງຈາກການຍິງສັງຫານໝູ່ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຊາວອາເມຣິກັນຫລາຍສິບຄົນ—ໃນນັ້ນ ມີພວກເດັກນ້ອຍຫລາຍຄົນ — ດ້ວຍການໄດ້ມາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ເປັນອາວຸດໃນລະດັບທະຫານ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາວ່າແຜນການດັ່ງກ່າວ "ບໍ່ໄດ້ເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແຕ່ມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄປໃນ ທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຈະເປັນນິຕິກຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ປືນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ເອົາຜ່ານລັດຖະສະພາ ໃນຮອບຫຼາຍສິບປີ."