ມີຄົນປ່ວຍພຽງ 28 ລາຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເປັນພະຍາດເກີດມາຈາກແມ່ພະຍາດກີເນຍ ຫລື GWD ໃນປີກາຍນີ້, ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງສູນກາງຄາເຕີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຈີມມີ ຄາເຕີ (Jimmy Carter) ເວົ້າວ່າ ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ກຳລັງກ້າວໄປສູ່ການຖືກດັບສູນ ເທື່ອລະເລັກລະໜ້ອຍ.
ສູນກາງຄາເຕີ ເວົ້າວ່າ ມີຄົນປ່ວຍເປັນໂຣກ ທີ່ເກີດມາຈາກແມ່ພະຍາດກີເນຍ 3 ລ້ານ 5 ແສນຄົນຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກາ ແລະເອເຊຍໃນແຕ່ລະປີກ່ອນທີ່ສູນກາງດັ່ງກ່າວ ຈະເອົາບົດບາດໃນການນຳພາໂຄງການກຳຈັດແມ່ພະຍາດກີເນຍ ໃຫ້ໝົດໄປໃນປີ 1986.
ທ່ານ ອາດາມ ວາຍສ໌ (Adam Weiss), ອຳນວຍການຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ "ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງໂຕເລກ, ມັນເປັນການເວົ້າເຖິງຄົນ." ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ສະນັ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງມີອາສາສະໝັກ, ທີ່ປຶກສາດ້ານເທັກນິກ ແລະພະນັກງານຫລາຍສິບພັນຄົນ ລົງໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫລາຍໆ ພັນໝູ່ບ້ານ ເພື່ອຊອກຫາ ແລະຈຳກັດຄົນປ່ວຍ ເປັນພະຍາດທີ່ພາໃຫ້ລຳບາກນີ້ລາຍສຸດທ້າຍ ບໍ່ໃຫ້ໄປຕິດໃສ່ຜູ້ອື່ນ ແລະສະແດງໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກວິທີ ທີ່ຈະກຳຈັດມັນໃຫ້ໝົດໄປໃນທັນທີ ແລະກຳຈັດໃຫ້ໝົດໄປສຳລັບທຸກຄົນ."
ມະນຸດແລະສັດ ຕິດໂຣກທີ່ເກີດມາຈາກແມ່ພະຍາດກີເນຍໄດ້ ຍ້ອນການດື່ມນ້ຳ ທີ່ປົນເປື້ອນໄປດ້ວຍໂຕສັດນ້ອຍໆ ທີ່ມີດັກແດ້ຂອງແມ່ພະຍາດຢູ່ໃນນັ້ນ. ດັກແດ້ນັ້ນ ຈະປະສົມພັນກັນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ແລະພາຍຫລັງທີ່ໂຕຜູ້ເສຍຊີວິດໄປ, ໂຕແມ່ກໍຈະປາກົດອອກມາໃຫ້ເຫັນ ຢູ່ໃນຕຸ່ມໄຂ່ພອງ ຢູ່ເທິງຜີວໜັງ ແລະກໍສາມາດຖືກດຶງອອກມາໄດ້ພຽງແຕ່ເທື່ອລະເລັກ ລະໜ້ອຍ.
ໂຣກທີ່ເກີດຈາກແມ່ພະຍາດກີເນຍບໍ່ຄ່ອຍຈະພາໃຫ້ເສຍຊີວິດ. ແຕ່ວ່າ ສູນກາງຄາຣ໌ເຕີ ເວົ້າວ່າມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍບໍ່ສາມາດໄປເຮັດວຽກ, ເຮັດງານໄດ້ ເປັນຫລາຍເດືອນ, ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ພວກຊາວບ້ານ ທີ່ເຮັດວຽກໄຮ່ ການນາ ຫລືໄປໂຮງຮຽນບໍ່ສາມາດຂາດໄດ້.
ບໍ່ມີຢາປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ກັນ GWD ໄດ້ແລະກໍບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດນີ້ໄດ້ເຊັ່ນ ກັນ.
ແຕ່ວ່າ ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍການສອນໃຫ້ປະຊາຄົມຕ່າງໆ ໃຫ້ຮູ້ຈັກວິທີຕອງນ້ຳ ແລະເອົາຄົນປ່ວຍ ແລະສັດທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ ໃຫ້ອອກໄປຫ່າງຈາກແຫລ່ງນ້ຳ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂຣກທີ່ເກີດຈາກແມ່ພະຍາດກີເນຍ ອາດຈະໃກ້ຈະຖືກດັບສູນໃຫ້ໝົດໄປແລ້ວກໍຕາມ, ສູນກາງຄາເຕີ ເວົ້າວ່າ ຍັງມີສັດທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຢູ່ຫລາຍພັນລາຍ ໃນຫລາຍປະເທດຢູ່ທະວີບອາຟຣິກາ ບ່ອນທີ່ ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການຂາດສະຖຽນລະພາບເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນພະຍາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ພົບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ.
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