ປະທານາທິບໍດີ ກີເນຍບິດຊາວ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີ ອາດພົວພັນກັບການຄ້າຢາເສບຕິດ

ນະຄອນຫຼວງຂອງກິເນຍບິດຊາວ ປາກົດວ່າ ໄດ້ມີຄວາມສະຫງົບ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດລັດຖະປະຫານ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ປະທານາທິບໍດີ ອູມາໂຣ ຊິສໂຊໂກ ອຳບາໂລ (Umano Sisssoco Emba-lo) ອະດີດນາຍພົນກອງທັບບົກ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້. ທ່ານໄດ້ປາກົດໂຕຢູ່ໃນວີດີໂອ ຂອງເຟສບຸກປະທານາທິບໍດີ ເພື່ອກ່າວເຖິງການໂຈມຕີ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເຮັດລັດຖະປະຫານ ມັນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ຈະສັງຫານປະທານາທິບໍດີ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະຄະບໍລິຫານທັງໝົດ.” ໃນ
ຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການຍິງກັນເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ຄຸ້ມໃນບິດຊາວ ບ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານ.
ທ່ານອຳບາໂລ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີ “ໄດ້ກະກຽມເປັນຢ່າງດີ ແລະມີການຈັດ ຕັ້ງ ແລະອາດຍັງເຊື່ອມໂຍງໄປຫາຄົນທີ່ພົວພັນກັບການຄ້າຢາເສບຕິດ” ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມຢູ່ໃນ ວີດີໂອ.
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ໄດ້ມີຜູ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼືເສຍຊີວິດຫຼືບໍ່. ນອກນັ້ນຍັງບໍ່ ແຈ້ງຂາວເທື່ອວ່າ ໃຜຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໃນຄວາມພະຍາຍາມເຮັດລັດຖະປະຫານ ຊຶ່ງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ “ບໍ່ໄປບໍ່ມາ.”
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນທວິດເຕີ ຂອງອົງການປະຊາຄົມເສດຖະ ກິດປະເທດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ຫຼື ECOWAS ທີ່ເປັນກຸ່ມຈັດຕັ້ງໃນຂົງເຂດຂອງ 15 ປະເທດອາຟຣິກາ ໄດ້ຮ້ອງການໂຈມຕີນີ້ວ່າ ລັດຖະປະຫານ.
“ອົງການ ECOWAS ປະນາມຄວາມພະຍາຍາມ ເຮັດລັດຖະປະຫານດັ່ງກ່າວ ແລະໃຫ້ທະຫານຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການລະເມີດກຽດສັກສີຂອງປະທານາທິບໍດີ ອູມາໂຣ ຊິສໂຊໂກ ອຳບາໂລ ແລະບັນດາຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.
ທ່່ານອຳບາໂລ ໄດ້ຖືກປະກາດໃຫ້ເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2020 ແຕ່ຜົນອອກມາໄດ້ຖືກທ້າທາຍຈາກຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ຄື ທ່ານໂດມິງໂກສ ຊິໂມ ເປີເຣຣາ (Domingoes Simoes Pereira.)
ທ່ານອຳບາໂລ ໄດ້ເລີ້ມປະກອບລັດຖະບານໃໝ່ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ ທະຫານ ແມ່ນແຕ່ໃນຂະນະທີ່ສານສູງສຸດ ໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.
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