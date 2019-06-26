ພໍ່ກັບລູກສາວຄົນນຶ່ງຈາກປະເທດ ແອລ ຊາລວາດໍ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນເສຍຊີວິດໃນວັນ
ຈັນທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກເຂົ້າເຈົ້າ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂ້າມແມ່ນ້ຳ ຣີໂອ ກຣານເດ
ຈາກປະເທດ ເມັກຊິໂກ ເຂົ້າມາ ສະຫະລັດ.
ຮູບພາບສົບຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍເປັນຄັ້ງທຳອິດໂດຍໜັງສືພິມ ລາ ຮໍນາດາ
(La Jornada) ຂອງ ເມັກຊິໂກ, ທີ່ຖືກສົ່ງຕໍ່ອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍອົງການ
ຂ່າວຕ່າງໆ ແລະ ໃນສື່ສັງຄົມນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈຕໍ່ສະຖານະການຂອງພວກ
ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍຂຶ້ນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະເຊີນກັບເວລາລໍຖ້າທີ່ດົນ ສຳລັບການຕັດສິນ
ຄະດີຂໍລີ້ໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນ.
ມັນຍັງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂຕ້ຖຽງກັນ ກ່ຽວກັບວ່າ ມັນເໝາະສົມທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ຮູບພາບ
ທີ່ລະອຽດອ່ອນແບບນັ້ນຫຼືບໍ່.
ອີງຕາມລາຍງານຈາກໜັງສືພິມ ລາ ຮໍນາດາ ແລະ ອົງການຂ່າວ AP ນັ້ນ, ທ້າວ ອາລ
ເບີໂຕ ມາຕີເນສ ຣາມີເຣສ ໄດ້ຫງຸດຫງິດ ແລະ ເມື່ອຍກັບການລໍຖ້າສຳລັບໂອກາດທີ່
ຈະຂໍລີ້ໄພໃນ ສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນຕອນຄ່ຳວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຈະ
ພະຍາຍາມຂ້າມແມ່ນ້ຳກັບເມຍ ແລະ ລູກຂອງລາວ.
ທ້າວ ຣາມີເຣສ ສາມາດທີ່ຈະເອົາລູກສາວອາຍຸ 23 ເດືອນຂອງລາວຂ້າມໄປຝັ່ງກົງ
ກັນຂ້າມ ຂອງແມ່ນ້ຳໄດ້, ແຕ່ເມື່ອລາວຂ້າມກັບໄປຊ່ວຍເມຍຂອງລາວ, ລູກສາວໄດ້
ລົງໄປໃນນ້ຳ. ລາວໄດ້ພະຍາຍາມຈະຊ່ວຍນາງ ແຕ່ທັງສອງໄດ້ຖືກຄື້ນນ້ຳທີ່ແຮງຂອງ
ແມ່ນ້ຳພັດໄປ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ແອລ ຊາລວາດໍ ທ່ານນາງ ອາເລັກຊານ ດຣາ ຮິລ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວດັ່ງກ່າວ, ແລະ ທ່ານນາງ
ໄດ້ເຕືອນຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຄົນອື່ນໆ ບໍ່ໃຫ້ສ່ຽງຊີວິດຂອງຕົນໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າເດີນ
ທາງ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ລາຍງານການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ 283
ຄົນໃນປີກາຍນີ້.
ອົງການກວດກາເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ພໍ່ ແລະ ລູກນ້ອຍຄົນນຶ່ງຈາກປະເທດ ຮອນດູຣາສ ຜູ້ທີ່
ໄດ້ປະສົບບັນຫາຢູ່ແມ່ນ້ຳດຽວກັນ ທີ່ໄກອອກໄປທາງຕາເວັນຕົກ.
ລັດຖະບານ ກົວເຕມາລາ ກໍໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ເຊັ່ນກັນວ່າ ຜູ້ເປັນແມ່ຄົນ
ນຶ່ງ ແລະ ລູກສາມຄົນ ທີ່ຖືກພົບເຫັນເສຍຊີວິດ ໃນພາກໃຕ້ຂອງລັດ ເທັກຊັສ ຍ້ອນ
ຂາດນ້ຳ ແລະ ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂ້າມແມ່ນ້ຳ ຣີໂອ ກຣານເດ ກໍແມ່ນຊາວ ກົວເຕມາລາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ