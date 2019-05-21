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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເດັກ​ນ້ອຍ​ຜູ້​ຊາຍ ​ຊາວ​ກົວ​​ເຕ​ມາ​ລາ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນລະ​ຫວ່າງ ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ

ຫ້ອງການຄວບຄຸມດູແລຂອງຫ້ອງການພາສີ ແລະປ້ອງກັນ ຊາຍແດນສະຫະລັດຕາມຮົ້ວຊາຍແດນ ໃນເມືອງຮີດາລໂກ ລັດເທັກຊັສ, 27 ມິຖຸນາ 2018.

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ເດັກ​ນ້ອຍ​ຜູ້​ຊາຍ​ຊາວ​ກົວເຕ​ມາ​ລາ ທີ່​ຢູ່ໃນການ​ຄວບ​ຄຸມ​ດູ​ແລ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ການພາ​ສີ​ ​ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ລົງ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້, ນຶ່ງ​ມື້ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຮັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ພະ​ຍາ​ບານ ຈາກ​ການ​ເປັນ​ໄຂ້ຫວັດ​ແລ້ວ​ນັ້ນ.

ທ້າວ Carlos Gregorio Hernandez-Vasquez, ໄວ 16, ໄດ້​ຖືກ​ພົບເຫັນ​ວ່າ “ບໍ່ຮູ້​ເມື່ອ​ຄີງ ແລະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຕອບ​ຮັບ​ໃດໆ” ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຕົວ​ໄວ້​ທີ່ປ້ອມ​ຍາມ ລາດ​ຕະ​ເວນຊາຍ​ແດນ ​ເມືອງແວດ​ລາ​ໂກ ນັ້ນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ແມ່ນ​ຫຍັງ​ຄື​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ຕາຍ​ຄັ້ງ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ແມ່ນອອກ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ ຈາກ​ຫຼາຍໆ​ໜ່ວຍ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແລ້ວ​ນັ້ນ.

ທ້າວ Hernandez-Vasquez ໄດ້​ຈົ່ມ​ວ່າ ລາວ​ຮູ້​ສຶກວ່າ​ບໍ່​ສະ​ບາຍ ໃນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ຜ່າ​ມາ​ນີ້ ໃນ​ສູນ​ກາງ​ປະ​ກອບ​ເອກ​ກະ​ສານ ​ທີ່ເມືອງ Rio Grande Valley ບ່ອນ​ທີ່​ລາວ​ຖືກຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ນັ້ນ.

ພວກທີ່ຖືກຄຸມຕົວມາ ແມ່ນເຫັນຢູ່ທີ່ຂ້າງໃນຮົ້ມ ໃນສູນກາງເຂດເມືອງ Rio Grande City, ລັດເທັກຊັສ, 27 ມິຖຸນາ 2018.
ພວກທີ່ຖືກຄຸມຕົວມາ ແມ່ນເຫັນຢູ່ທີ່ຂ້າງໃນຮົ້ມ ໃນສູນກາງເຂດເມືອງ Rio Grande City, ລັດເທັກຊັສ, 27 ມິຖຸນາ 2018.

ການກວດສຸ​ຂະພາບ​ໂດຍ​ແພດ​ໝໍ ໃນ​ມື້​ນັ້ນ ໄດ້​ລະ​ບຸ​ວ່າ ລາວ​ເປັນ​ໂຣກ​ໄຂ້​ຫວັດ Influenza A. ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ສັ່ງ​ຢາ Tamiflu ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ຢາປົວ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ດັ່ງກ່າວ ​ຊຶ່ງເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກວດ​ກາ​ຊາຍ​ແດນ ແມ່ນ​ຄຸ້ນ​ເຄີຍ​ກັບ​ກໍ​ລະ​ນີ​ພວກ​ນີ້ ໄດ້ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ໃນ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້.

ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ທີ່​ປ້ອມ​ Weslaco ໃນວັນອາ​ທິດຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ແບບ “ແຍກ​ໃຫ້​ຢູ່​ຄົນ​ດຽວ” ແລະ​ລໍ​ຖ້າ​ສົ່ງ​ຕົວ​ໄປ​ຍັງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ປິນ​ປົວ​ເດັກ ອີງ​ຕາມ​ຄຳເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ກວດ​ອາ​ການ​ຂອງທ້າວ​ Hernandez-Vasquez ນຶ່ງ​ຊົ່ວ​ໂມງກ່ອນ ​ທີ່​ລາວ​ຈະ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ.

ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ເດັກ​ຊາຍ​ຜູ້​ນັ້ນ ແມ່ນ​ເປັນ​ໄຂ້ ບໍ່​ສະ​ບາຍ ມາ​ໄດ້ 1 ສັບ​ປະ​ດາ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ຕອນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກັກ​ຂັງ​ລາວ ໃນ​ວັນ​ທີ 13 ພຶດ​ສະ​ພາ ໃກ້​ໆກັບເມືອງຮີ​ດາ​ລ​ໂກ ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ​ຫຼັງ​ຈາກ ທີ່​ໄດ້​ລັກ​ລອບ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ, ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ອາ​ການ​ບໍ່​ສະ​ບາຍ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງໃດໆເລີຍ ພໍ​ທີ່ຈະ​ສົ່ງ​ສັນ​ຍານ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຮັກ​ສາ​ພະ​ຍາ​ບານ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນໄປ​ຕື່ມ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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