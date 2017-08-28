ສານກົວເຕມາລາ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ ລັດຖະບານ ຢຸດປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງຂອງ ປ. ຈິມມີ ໂມແຣເລສ ຂອງກົວເຕມາລາ

ສານແຫ່ງນຶ່ງໃນປະເທດ ກົວເຕມາລາ ໄດ້ລະງັບຄຳສັ່ງໂດຍປະທານາທິບໍດີ ຂອງ
ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ອາເມຣິກາກາງ ເພື່ອຂັບໄລ່ຫົວໜ້າ ອົງການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ກຳລັງສືບສວນ ການໃຫ້ເງິນໂຄສະນາ
ຫາສຽງຂອງທ່ານ.
ສານລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລັດຖະບານ ຢຸດດຳເນີນຄຳສັ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ
Jimmy Morales ເພື່ອຂັບໄລ່ທ່ານ Ivan Velasquez ສັນຊາດ ໂຄລົມເບຍ ອອກ
ຈາກປະເທດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນີ້ ໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະສືບ
ສວນສອບສວນ ການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງເຊື່ອມໂຍງ
ໃສ່ກັບພັກແນວໜ້າລວມຊາດ ເປັນໜຶ່ງດຽວກັນຂອງ ປະທານາທິບໍດີ.
ໃນວິດີໂອທີ່ຖືກເປີດເຜີຍທາງອອນລາຍໃນວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານ Moralez ກ່າວ
ວ່າ ທ່ານ Velasquez ຄວນຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກປະເທດ “ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ປະຊາຊົນ ກົວເຕມາລາ, ເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ
ສະຖາບັນຕ່າງໆ ຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານ Velasquez ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຄະນະກຳມາທິການສາກົນ ຕໍ່ຕ້ານ
ການອະໄພໂທດ ຂອງທ່ານໃນ ກົວເຕມາລາ, ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ກັບ ບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍຸຕິທຳຂອງລັດຖະບານ ກົວເຕມາລາ ເຊື່ອວ່າ, ທ່ານ Morales ໄດ້ລະເມີດ
ກົດໝາຍ ການໃຫ້ເງິນໂຄສະນາຫາສຽງ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2015. ທ່ານ
Velasquez ກ່າວວ່າ ເພື່ອທີ່ຈະດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນນັ້ນ, ທ່ານຈະພະຍາ
ຍາມຫາທາງແຍກສິ່ງປ້ອງກັນຂອງທ່ານ Morales ຈາກການຖືກຟ້ອງຮ້ອງດຳເນີນຄະດີ.
ຄຳສັ່ງຂອງສານທີ່ຈະລະງັບຄຳສັ່ງຕອບໂຕ້ຂັບໄລ່ຂອງທ່ານ Morales ແມ່ນຄາດວ່າ
ຈະບັງຄັບໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ຍົກເລີກການກະທຳຂອງທ່ານ ຕໍ່ທ່ານ Velasquez ຫຼື
ຂັດຂືນຜູ້ພິພາກສາລະດັບສູງຂອງປະເທດ.
ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ທ່ານນາງ Heather Nauert ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ “ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ” ໂດຍ
ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ Morales. ຂໍ້ຄວາມຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ
Velasquez ວ່າຜູ້ນຳທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງຄະນະກຳມະທິການ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ຄະນະກຳມາທິການຂອງທ່ານຄວນສາມາດ “ເຮັດວຽກໂດຍປາສະຈາກ ການແຊກ
ແຊງຂອງລັດຖະບານ ກົວເຕມາລາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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