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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການເດີນທາງ ຂອງ ນັກລົບຕ່າງປະເທດ ອາດສິ້ນສຸດລົງ ຢູ່ທີ່ອ່າວ ກວນຕານາໂມ

ຮູບພາບຂ້າງນອກ ຂອງຄ້າຍທະຫານ ເລກທີ 6 ຄຸກຄຸມຂັງ ກວນຄານາໂມ ປະເທດຄິວບາ ວັນທີ 10 ທັນວາ 2016.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດຂອງສະຫະລັດ ​ປາກົດ​ວ່າ​ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະສົ່ງ
ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ທີ່​ຈັບ​ໄດ້​ໄປຄຸມ​ຂັງ​ຕື່ມ​ ຢູ່່ອ່າວ​ກວນຕານາ​ໂມ ໃນປະ​ເທດ​ຄິວ​ບາ ​ແຕ່
​ເຫັນ​ວ່າ​ຄຸກ​ດັ່ງກ່າວ​ເປັນແຫຼ່ງສຸດ​ທ້າຍ ​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ສຸດສຳລັບຜູ້​ເປັນ​ນັກ​ລົບຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ
ທີ່​ບໍ່​ສາມາດ​ຄຸມຂັງໄວ້ຢ່າງປອດໄພຢູ່ແຫ່ງ​ອື່ນ​ໆ.

​ໃນວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄຳ​ແນະນຳ​ ທີ່ມີການແກ້ໄຂໃໝ່ໄປ​ໃຫ້ທຳ
ນຽບຂາວ ກ່ຽວ​ກັບ​ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງວ່າບຸ​ກຄົນປະເພດໃດ​ຈຶ່ງຈະຖືກ ສົ່ງ​ໄປ​ອ່າວ​
ກວນ​ຕານາ​ໂມ ​ເຖິງ​ແມ່​ນ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ລະມັດລະວັງ​ວ່າ ໃນ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຍັງ​ບໍ່​ມີ​
ການ​ຍົກຍ້າຍ​ໃໝ່ເທື່ອ​.

ຫົວໜ້າ​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​ນາງ​ເດ​ນາ ​ໄວ​ຕ໌ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “​ໃນ​ທີ່
​ສຸດ ທຳນຽບຂາວ​ກໍຈະ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ວ່າ​ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ດຳເນີນການຕໍ່ໄປຢ່າງ​ໃດ.”

ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາກໍແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງພະຍາ
ຍາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ຮັບເອົາປະຊາຊົນຂອງຕົນກັບຄືນໄປ ພວກເຮົາຈະສືບ
ຕໍ່ຊຸກຍູ້ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
ບໍ່​ວ່າ​ທຳນຽວຂາວ ຫຼື​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບ
ລາຍລະອຽດຂອງຄຳແນະນຳ​ໃໝ່​.

ທະຫານຍາມສະຫະລັດ ຢູ່ທີ່ຄ້າຍກັກຂັງຢູ່ອ່າວກວນຕານາໂມ ປະເທດຄິວບາ ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2006.
ທະຫານຍາມສະຫະລັດ ຢູ່ທີ່ຄ້າຍກັກຂັງຢູ່ອ່າວກວນຕານາໂມ ປະເທດຄິວບາ ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2006.

ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ ​ຂອງ​ໂຄສົກກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ໄດ້ຕີ​ຄວາ​ມໝາຍ​ຢ່າງ​
ກວ້າ​ງຂວາງ ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ຈະໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຢູ່​ອ່າວກວນ​ຕານາ​ໂມນັ້ນ ແມ່ນເປັນ
​ບຸກຄົນ​ "ທີ່​ຍັງສືບຕໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່​ທີ່​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ສະຫະ ລັດ."

ຊາຕາກຳ ​ຂອງ​ສະຖານ​ທີ່​ຄຸມ​ຂັງ ຊຶ່ງຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ປິດ​ລົງ ​ໄດ້ມີຄວາມ​ສຳຄັນ
ເພີ້​ມ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ການປະຕິບັດງານຂອງສະຫະລັດ ​ແລະ​ແນວໂຮມ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມ​ກໍ່​
ການ​ຮ້າຍ​ລັດ​ອິສລາມ ​ໃນ​ອີຣັກ ​ແລະ​ຊີ​ເຣຍ ​ເລີ້​ມຫລຸດ​ລົງ.

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ໂອ້ລົມກັບທະຫານມາຣິນ ທີ່ບ່ອນຍິງປືນ ທີ່ອ່າວກວນຕານາໂມ ປະເທດຄິວບາ ທີ. 21 ທັນວາ 2017.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ໂອ້ລົມກັບທະຫານມາຣິນ ທີ່ບ່ອນຍິງປືນ ທີ່ອ່າວກວນຕານາໂມ ປະເທດຄິວບາ ທີ. 21 ທັນວາ 2017.

ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ກຳລັງ​ທີ່​ສະຫະລັດໜຸນຫຼັງ​ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ພວມ​ຄຸມ​ຂັງ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຕ່າງປະ​
ເທດ​ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼາຍ​ກວ່າ 400 ຄົນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ອາດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ກຳລັງ​
ຖືກ​ຄຸມຂັງ​ຢູ່​ຄຸກ​ຕ່າງໆ ​ແລະ​ສະຖານ​ທີ່​ອື່ນໆ​ຢູ່​ໃນ​ອີຣັກ. ວໍຊິງ​ຕັນຕ້ອງ ການ​ຢາກ​ເຫັນ
ພວກ​ເຂົາ​ຖືກສົ່ງກັບ​ຄືນ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ບ້ານເກີດ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ ​ແຕ່​ວ່າ​ຫຼາຍໆ​
ປະ​ເທດ​ຍັງ​ລັງ​ເລ​ໃຈ ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ພວກນັກ​ລົບ​ເຫຼົ່ານີ້ຄືນ. ​

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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