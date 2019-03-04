ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນ ເວເນ
ຊູເອລາ ອອກໄປປະທ້ວງຕາມທ້ອງຖະໜົນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການ
ເດີນທາງກັບ ຕາມແຜນການຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກໄດ້ໄປຢາມບັນດາພັນທະມິດ ອາເມຣິ
ກັນ ລາຕິນ.
ທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະກາດການເດີນທາງກັບປະ
ເທດ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນ ເວເນຊູເອລາ ຈົ່ງເຄື່ອນໄຫວທົ່ວປະເທດ
ມື້ອື່ນຕອນ 11 ໂມງເຊົ້າ.”
ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຄາດວ່າ ຈະເດີນທາງຮອດນະຄອນຫຼວງ ຄາຣາກັສ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້. ໃນ
ວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກເມືອງ ຊາລີນາສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຕາມຊາຍຝັ່ງ
ປະເທດ ເອກົວດໍ ຂຶ້ນເຮືອບິນກອງທັບອາກາດ ເອກົວດໍ ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບປະກັບປະທາ
ນາທິບໍດີ ເອກົວດໍ ທ່ານ ເລນິນ ໂມເຣໂນ. ແຜນການເດີນທາງຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດ
ເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ, ແຕ່ໂຄສົກຄົນນຶ່ງໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານ ກວາອີໂດ ຈະເດີນທາງຮອດ
ນະຄອນຫຼວງ ຄາຣາກັສ ທັນເວລາ ສຳລັບລະດູການສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຂຶ້ນ
ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຄາດວ່າຈະຖືກຈັບກຸມຕອນທີ່ທ່ານເດີນທາງກັບ.
ທ່ານ ກວາອີໂດ, ທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະ 50 ປະເທດອື່ນໆວ່າເປັນປະທານາ
ທິບໍດີຊົ່ວຄາວຂອງ ເວເນຊູເອລາ ນັ້ນ, ຈະເດີນທາງກັບໄປສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ເວເນ
ຊູເອລາ. ທ່ານໄດ້ໃຊ້ອຳນາດຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຊ້ລັດຖະທຳມະນູນ ປະກາດການນຳພາ
ຂອງປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຍ້ອນການສໍ້ໂກງ
ການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະກາດຕົນເອງເປັນປະທານາທິບໍດີ ຊົ່ວຄາວ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ພົບປະກັບຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ
ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ແລະ ຜູ້ນຳໃນພາກພື້ນຄົນອື່ນໆໃນນະຄອນຫຼວງ ໂບໂກຕາ ປະເທດ
ໂຄລອມເບຍ, ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດ ບຣາຊິລ ແລະ ປາຣາກວາຍ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ຂະຫຍາຍການກົດດັນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ ເວເນຊູເອລາ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານ
ມາ, ດ້ວຍການວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພລະດັບສູງ
6 ຄົນ ພ້ອມກັບຖອນວີຊາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຄົນອື່ນໆ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ