ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ ທີ່ໄດ້ປະກາດຕົນເອງ ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງ ເວເນຊູເອລາ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດການປະທ້ວງຄັ້ງໃຫຍ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນອີກມື້ນຶ່ງ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້
ເພື່ອພະຍາຍາມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງອອກຈາກ
ຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການກ່າວອ້າງຂອງ
ທ່ານ ມາດູໂຣ ທີ່ວ່າທ່ານຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງ
ກອງທັບນັ້ນແມ່ນຜິດ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານທ່ານ ມາດູໂຣ ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງໂລກ ແລະ
ວ່າປະຊາຊົນໄດ້ກົດດັນລະບອບການປົກຄອງດັ່ງກ່າວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ທ່ານ ມາດູໂຣ ໄດ້ປາກົດຕົວໃນໂທລະພາບ ເວເນຊູເອລາ ເພື່ອເວົ້າວ່າ ຝ່າຍຄ້ານແມ່ນ
ກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະ “ຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ” ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການ
ໜູນຫຼັງໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະ ໂຄລົມເບຍ. ທ່ານກ່າວວ່າ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ຕົກເປັນຜູ້
ເຄາະຮ້າຍຂອງການຄຸກຄາມທຸກຮູບແບບ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ ຄິວບາ ດ້ວຍ “ການ
ເກືອດຫ້າມຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຄົບຊຸດ” ແລະ ມາດຕະການລົງໂທດໃນລະດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດ”
ຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢຸດການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານ ແລະ ອື່ນໆແກ່ ເວເນຊູເອລາ ໃນ
ທັນທີ.
ຫຼາຍນາທີຕໍ່ມາ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວລົງໃນທວິດເຕີແລ້ວ,
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ທ່ານ ມາດູໂຣ ໄດ້ກະກຽມທີ່ຈະເດີນ
ທາງອອກຈາກ ເວເນຊູເອລາ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້ ແຕ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຫ້າມ
ໄວ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນໂທລະພາບ CNN ວ່າ “ທ່ານຈະມຸ່ງໜ້າໄປນະຄອນຫຼວງ ຮາວານາ.”
ເມື່ອຖືກຂໍໃຫ້ເວົ້າບາງຢ່າງຕໍ່ທ່ານ ມາດູໂຣ ໂດຍກົງນັ້ນ, ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ຕອບວ່າ:
ຕິດຈັກເຮືອບິນຂຶ້ນໂລດ.”
ກ່ຽວກັບ ຄິວບາ ນັ້ນ, ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ຈະປົກປ້ອງນັກເລງຄົນນີ້.”
ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນວັນດຽວກັນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ
ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ໄດ້ຮັບຮູ້ “ສະຖານະການທີ່ຮຸນແຮງ” ໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ອາເມຣິ
ກາໃຕ້ດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງມັນ “ທຸກນາທີ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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